Sequedad e irritación íntima: cómo elegir el mejor gel íntimo y crema hidratante de farmacia

Dr. Tree, de Phergal Laborarotios, cuenta con dos productos que arrasan en ventas para la higiene íntima.

Cuidar la higiene íntima resulta esencial para el bienestar general. Durante años ha sido un tema tabú, aunque hoy forma parte de una conversación cada vez más normalizada. Elegir los productos adecuados requiere especial atención: se trata de una zona delicada, con un pH específico y necesidades propias que requieren fórmulas adaptadas y respaldo profesional.

Dr. Tree, de Phergal Laboratorios, es una firma de dermocosmética farmacéutica eco consciente que apuesta por el cuidado de la piel desde un enfoque natural y sostenible. Su combo diseñado para el cuidado íntimo cuenta con dos de los productos más deseados de la marca: un gel íntimo para la limpieza y el equilibrio diario, y una crema hidratante íntima que aporta hidratación y alivio.

Gel crema íntimo calmante, hidratante y refrescante Dr. Tree

Beneficios

Avalado bajo rigurosos estudios clínicos, este gel crema ofrece un cuidado íntimo diario eficaz, seguro y respetuoso. Ayuda a combatir el picor, la sequedad y la sensación de incomodidad, y proporciona calma, hidratación y frescor en solo cinco minutos. El resultado es una sensación de alivio inmediato y confort duradero.

“No basta con una correcta higiene, es imprescindible mantener el equilibrio del pH y de la microbiota vaginal para prevenir molestias como sequedad, picor, escozor o infecciones recurrentes. Sus estudios clínicos muestran una sensación de alivio y bienestar en solo cinco minutos, convirtiéndolo en un imprescindible dentro de una rutina íntima diaria”, explica Cristina Carrillo, farmacéutica, vocal del COF de Cádiz y colaboradora de Dr. Tree.

Gel crema íntimo calmante, hidratante y refrescante Dr. Tree. DR. TREE

Los ingredientes detrás de su fórmula

Formulado con un 96,3% de ingredientes de origen natural, se compone de: extracto de fresa, encargado de hidratar, calmar y regenerar; ácido hialurónico, capaz de mantener la hidratación y mejorar la elasticidad; ectoína, que crea un “escudo celular” frente a agentes externos; extracto titulado de centella asiática, reconocido por su capacidad regeneradora; inositol, que contribuye a mantener una barrera cutánea saludable; complejo tribiotic, que protege el microbioma vaginal; aceite de chía, por sus propiedades nutritivas; y extracto de margarita azul, con efecto calmante, antiirritante y antioxidante.

Método de uso

Aplicar una o dos pulsaciones sobre la zona externa, limpia y seca.

Resultados

Testado bajo control dermatológico y ginecológico, el 100% de las consumidoras afirma notar confort inmediato, hidratación y suavidad. Además, obtiene una valoración media de 9,4 sobre 10 entre voluntarias habituales de marcas líderes.

Con respaldo dermatológico. DR. TREE

Gel íntimo Dr. Tree

Beneficios

Apto para toda la familia (incluso para los más pequeños de la casa), protege y favorece el equilibrio de la flora vaginal. ¿Cómo actúa? Estimula las defensas naturales, neutraliza el olor y ayuda a aliviar el picor. “Como farmacéutica, valoro especialmente opciones completas para la higiene diaria de la zona íntima. El gel íntimo de Dr. Tree de pH fisiológico 5.5 es el idóneo para esta zona. Es suave, hipoalergénico y respeta la piel más sensible. Además de limpiar, calma y ayuda a reforzar el microbioma cutáneo, algo fundamental para prevenir irritaciones y mantener el equilibrio natural”, dice Carrillo.

Gel íntimo Dr. Tree. DR. TREE

Los ingredientes detrás de su fórmula

Con certificación ECOCERT y con un 99,7% de ingredientes de origen natural, su fórmula incorpora: extracto de margarita azul, con acción calmante y antioxidante; aceite de semillas de chía, que ayuda a restaurar la barrera cutánea; Alpha Glucan Oligosaccharide, que actúa como protector del microbioma; y complejo de hidratación natural, con efecto prolongado de hasta 72 horas.

Método de uso

Aplicar sobre la zona humedecida, masajear hasta obtener espuma y aclarar con abundante agua.

Resultados

Tras un estudio aprobado por dermatólogos y ginecólogos, el 100% de los usuarios que lo han probado están satisfechos. Según datos de IQVIA, el gel íntimo dermoprotector de Dr. Tree ocupa la posición nº 10 entre los productos más vendidos en el mercado de higiene íntima en el canal de parafarmacia, tanto online como offline, durante 2024.

Avalado por profesionales. DR. TREE

Preguntas frecuentes sobre el gel íntimo y la crema hidratante íntima

¿Son hipoalergénicos?

Sí.

¿Qué producto se aplica primero?

Primero se utiliza el gel íntimo para la higiene y, después, se aplica el gel crema hidratante.

¿Cuánta cantidad contiene cada envase?

El gel crema hidratante contiene 50 ml. El gel íntimo está disponible en formatos de 200 y 400 ml.

¿Son aptos para pieles sensibles?

Sí, están formulados para ser respetuosos hasta con las pieles más delicadas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de febrero de 2026.

