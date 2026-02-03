Convierte tu habitación en una sala ‘gamer’ épica ahorrando hasta 500 euros con los superventas de PcComponentes

Aprovecha los mejores descuentos de invierno en una selección de imprescindibles: desde periféricos, pasando por volantes o portátiles de última generación

Solo por tiempo limitado, cualquier apasionado a lo videojuegos puede construirse una auténtica sala para gamers en casa ahorrando al máximo en estas rebajas de invierno. Para ello, hay que mirar con detenimiento las ofertas que PcComponentes ha puesto a disposición del gran público en su web con su campaña exclusiva denominada Gaming Days, la cual solo estará activa hasta el próximo 8 de febrero. Date prisa y consigue ahorrar, en algún producto, hasta 500 euros al presupuesto mensual de febrero. ¡Que no se te escapen!

Alfombrilla ‘gaming’ con tamaño XXL

Una alfombrilla con una mayor superficie de juego es clave para un confort duradero durante las partidas, en especial, las más largas. El caucho natural con la que está fabricada la de la imagen aporta un magnífico agarre sin importar la superficie sobre la que esté colocada. Además, el textil empleado en ella brinda unos movimientos fluidos en cualquier dirección.

42% de descuento, ahorra 6 euros.

Alfombrilla ‘gaming’ con tamaño XXL. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Altavoces ‘gaming’ Tempest M40

Un juego de PC no sería nada sin una ambientación adecuada. Y eso pasa por contar con unos altavoces de primer nivel. Los que destacamos, además de contar con una rebaja potente, ofrecen un sonido estéreo, nítido y potente. Su conexión por Bluetooth es muy fiable e incluyen un setup de colores donde la música acompaña al ritmo de cada partida.

28% de descuento, ahorra 7 euros.

Auriculares ‘gaming’ HyperX Cloud Alpha. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Mando ‘gaming’ con cable de tres metros

El control total y la respuesta inmediata son dos atribuciones que solo un mando a la altura de las circunstancias puede aportar al universo gaming. El que destacamos emplea una cruceta de alta precisión, conectividad alámbrica sin ningún tipo de latencia e indicadores led. Los mangos de goma y la superficie antideslizante garantizan un agarre muy sólido.

75% de descuento, ahorra 75 euros.

Mando ‘gaming’ con cable de tres metros. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Auriculares ‘gaming’ HyperX Cloud Alpha

Si estás buscando un sonido envolvente y un posicionamiento sonoro en cada aspecto del juego, esta oferta de auriculares de diadema de PcComponentes es lo que andabas buscando desde hacía tiempo. Su sonido inmersivo lo apreciará cualquier apasionado a este universo (hasta los gamers más exigentes). Su aislamiento pasivo está garantizado, su cable trenzado es resistente a tirones e incluye un micrófono desmontable con cancelación de ruido.

50% de descuento, ahorra 50 euros.

Auriculares ‘gaming’ HyperX Cloud Alpha. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Ratón ‘gaming’ Forgeon Perdition

La marca Forgeon es una de las señas de identidad de PcComponentes. En el caso que nos ocupa, este ratón tiene un campo configurable DPI que va de los 500 a los 16.000. Además, sus teclas durarán una eternidad gracias al diseño y materiales empleados (prometen más de 20 millones de clics efectuados entre miles de partidas jugadas).

45% de descuento, ahorra 24 euros.

Ratón ‘gaming’ Forgeon Perdition. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Teclado mecánico Logitech Switch GL

La marca Logitech siempre está entre las más punteras si de periféricos hablamos. Este producto disfruta de un diseño ultrafino (de tan solo 22 mm) muy logrado. La forma y la velocidad de todas sus teclas se encuentran fuera de toda duda gracias a su perfil bajo. Por último, este teclado puede configurarse con hasta 15 funciones por cada tecla para así adaptarlo a cada estilo de juego desde el principio.

36% de descuento, ahorra 40 euros.

Teclado mecánico Logitech Switch GL. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Volante Blade Br5 con pedales incluidos

Los videojuegos de conducción son siempre un imprescindible en cualquier setup gaming que se precie. Por eso, hemos incluido este pack de volante y pedales con retroalimentación háptica, ahora, al mejor precio en PcComponentes. Es de fácil instalación, tiene un ajuste rápido y es compatible con todos los juegos de carreras de la consola Play Station 5.

34% de descuento, ahorra 45 euros.

Volante Blade Br5 con pedales incluidos. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Monitor de PC AOC, de 24,5 pulgadas

Una de las rebajas más interesantes de toda esta selección de superventas, a precio de chollo en PcComponentes, se la dedicamos a este monitor de PC profesional. Con nada más y nada menos que 240 Hz de tasa de refresco, cuenta con una resolución de imagen Full HD, un buen tiempo de respuesta de la imagen en movimiento y una altura, inclinación y oscilación regulables que facilita la ergonomía en todo momento.

29% de descuento, ahorra 50 euros.

Monitor de PC AOC con panel de 24,5 pulgadas. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Mesa ‘gaming’ Trust GXT

Toda habitación gaming debe contar con un escritorio específico donde sentirnos a gusto desde el primer momento. El tamaño de la mesa gaming que destacamos es de 120 centímetros de largo por 60 cm de fondo, e ideal para tener todo lo que se necesita siempre a mano. Además, su borde exterior se ilumina con luces led RGB para adaptar el entorno a cada estado de ánimo.

18% de descuento, ahorra 30 euros.

Mesa ‘gaming’ Trust GXT. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Silla de escritorio ‘gaming’ Trust GXT

La marca Trust también sabe hacer muy buenas sillas ergonómicas para pasar horas delante del ordenador sin ningún dolor de espalda o tirón indeseado. El modelo que destacamos, a un precio muy competitivo, se vende en color gris y también en un tono beige muy elegante. Incluye soporte lumbar y cervical y su tapizado en tela transpirable lo hace apto para utilizarse en los peores días del verano. Soporta hasta 150 kg de peso.

20% de descuento, ahorra 40 euros.

Silla de escritorio 'gaming'. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Televisor Philips Qled 4K de 55 pulgadas

Una smart TV de este nivel traerá mucha felicidad a la casa de aquellos jugadores que busquen una experiencia inmersiva muy realista, gracias a la función Ambilight y a su panel de tecnología QLED. Además de la baja latencia y la conectividad HDMI 2.1 que también se incluyen.

50% de descuento, ahorra 380 euros.

Televisor Philips Qled 4K de 55 pulgadas. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Portátil ‘gaming’ HP Victus con pantalla de 15,6 pulgadas

Si eres de los que ama el mundo de los videojuegos y buscas sesiones de streaming de calidad, gaming competitivo y creación digital avanzada, has dado en el clavo. Sus más de 140 Hz de refresco, los 16 GB de memoria RAM y un 1 TB de capacidad, entre otras características muy positivas, convierten a esta belleza de portátil en una herramienta avanzada. Sin olvidar su diseño eficiente, la refrigeración optimizada y la autonomía rápida que vienen de serie con él.

28% de descuento, ahorra 420 euros.

Portátil HP Victus con pantalla de 15,6 pulgadas. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Ordenador de sobremesa PcCom Ready con AMD Ryzen 7

“Rápido, fluido y preparado para trabajar, jugar o editar sin esperas”, así lo describe uno de los expertos de PcComponentes. Y es que este ordenador de torre es una auténtica bestia: su rendimiento es altísimo y muy rápido gracias a sus 32GB de RAM DDR4. El resto de sus componentes lo transforman en un aliado natural de los que necesitan un salto de calidad en sus partidas gaming del día a día.

29% de descuento, ahorra 500 euros.

Ordenador de sobremesa PcCom Ready con AMD Ryzen 7. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Preguntas frecuentes sobre ofertas ‘gaming’ en PcComponentes

¿Cuántos días permanece vigente la campaña de descuentos denominada Gaming Days?

Abarca toda la semana, desde el pasado lunes 2 de febrero hasta el próximo domingo 8 de febrero.

¿Qué otras rebajas también resultan interesantes en PcComponentes?

Las hay en categorías más técnicas o específicas como discos duros y memorias RAM y también de otros componentes, como gráficas, procesadores y placas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.