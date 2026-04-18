Ir más tranquilo por la calle es posible con esta alarma personal compacta, potente y que triunfa en Amazon

Cuenta con un mosquetón y una anilla metálica para poder engancharla con facilidad en llaves, mochilas o bolsos

Cuando salimos de casa tomamos ciertas precauciones para movernos por la cuidad con seguridad. Como elegir una mochila antirrobo o repartir los objetos de valor en diferentes bolsillos, cosas que ya hacemos de forma automática. Por eso no es de extrañar que hayan ganado tanta popularidad accesorios como las alarmas personales para darnos un extra de tranquilidad.

Estos pequeños dispositivos son fáciles de llevar y se activan en cuestión de segundos para alertar si nos encontramos en una situación de emergencia. Desde EL PAÍS Escaparate hemos fichado este modelo de Vantamo que combina seguridad y funcionalidad. De hecho, sus miles de valoraciones positivas en Amazon demuestran que es un aparato bastante útil y eficaz.

Combina un sonido estridente y una luz potente. Cortesía de Amazon

Potente y efectiva: activación inmediata

En momentos de peligro, el tiempo de reacción es clave. En ese sentido, esta alarma está pensada para funcionar de forma rápida: solo hay que tirar del pasador para activarla. El sonido que emite tiene una potencia de 130 dB, lo suficientemente alto como para llamar la atención de quienes se encuentren en la zona. Es más, su sistema de altavoces dobles asegura que la alarma pueda oírse aunque alguna de las partes, delantera o trasera, esté cubierta.

Por si fuera poco, este llavero combina un sonido estridente con iluminación para ser aún más potente. Y es que cuenta con una luz estroboscópica intensa para cuando las condiciones lumínicas no son óptimas y garantizar la máxima visibilidad. Es decir, es un aparato con el que ser vistos y oídos con facilidad.

Diseño compacto y fácil de enganchar en cualquier lugar. Cortesía de Amazon

Fabricada para llevarla encima

Diseño compacto y ligero : es, sobre todo, un accesorio discreto y cómodo porque está diseñado para que pueda integrarse en el día a día.

Fácil de enganchar : cuenta con un mosquetón y una anilla metálica, por lo que se puede colocar en la mochila, en las llaves, en el bolso o en el pantalón, zonas donde poder acceder a la alarma de forma rápida.

Batería duradera: puede durar hasta un año con una sola carga completa, lo que supone una preocupación menos con este tipo de dispositivos.

Sensación de tranquilidad por la calle

Para cuando caminamos por zonas mal iluminadas o poco concurridas, para cuando vamos a lugares que no conocemos, siempre es un alivio poder llevar encima un dispositivo que pueda ayudarnos cuando haga falta y nos dé una mayor sensación de control en ese momento. Por eso cada vez son más las personas que deciden comprar esta alarma: “la uso cuando está oscuro y voy con los perros. Suena estridente y es disuasorio”, comenta una usuaria.

Lo que dicen de esta alarma en Amazon

No sorprende que sea un top ventas en el comercio electrónico, donde supera las 5.000 valoraciones y cuenta con una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. Quienes han comprado este pequeño gadget destacan su manejo sencillo y la intensidad de la alarma: “un sonido muy desagradable y potente que pone en alerta a cualquiera, justo lo que yo quería”, dice una de ellas.

“Me da seguridad que la pueda utilizar en caso de apuro”, asegura otra de las tantas usuarias que recomiendan este dispositivo porque cumple con su cometido. Se trata de una alarma que pasa desapercibida, pero que no deja de ser contundente, algo muy valorado: “Me encanta lo sencilla y discreta que es y, a la vez, lo ruidosa y visible que puede ser en caso de ser necesaria. Me parece muy útil y efectiva”.

Da una mayor sensación de seguridad. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre esta alarma personal

¿Cómo se carga?

Con un cable USB.

¿Puede activarse sola?

No, porque no funciona con botones. Solo se activa cuando se tira del pasador.

¿En qué colores está disponible?

En nueve colores.

¿Cuáles son sus dimensiones?

2,8 x 1,7 x 9,7 cm.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.