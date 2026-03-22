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Las mochilas antirrobo más vendidas de Amazon: seguridad por menos de 40 euros

Resistentes e impermeables, están diseñadas para proteger nuestras pertenencias

Son cómodas y nos permiten ir más tranquilos por la calle. GETTY IMAGES
Laura Paz Chavarría
Laura Paz Chavarría
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Las mochilas siempre van a ser la mejor opción para ir al trabajo o a clase por su comodidad y practicidad: en ellas podemos llevar el ordenador, libros, la comida, etc. Llevamos tantas cosas que una mochila antirrobo puede ser nuestra gran aliada para proteger nuestras pertenencias.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos reunido seis mochilas antirrobo, por menos de 40 euros, que son superventas en Amazon. Lo que las hace tan seguras es que cuentan con compartimentos ocultos y están hechas de materiales resistentes a cortes para evitar hurtos.

Candado con combinación

Medidas: 19 x 30 x 45 centímetros.

A veces buscamos un extra de seguridad para ir con más tranquilidad por la calle. Esta mochila cuenta con un candado con combinación en la parte de arriba para blindar tus objetos de valor. Tiene varios bolsillos y compartimentos para una mejor organización, y dispone de un puerto de carga USB para cargar tus dispositivos.

Está hecho con tela Oxford, por lo que es una mochila resistente al agua y duradera.

Ahora con un 5% de descuento.

Mochila antirrobos marzo 26 cuerpo 4
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Compartimento para la comida

Medidas: 46 x 33 x 21,5 centímetros.

Cuando vamos a pasar muchas horas fuera de casa, es habitual llevar la comida en una fiambrera aparte. Esto a la larga puede resultar molesto si siempre vamos cargados. Por eso, esta mochila es una gran elección: tiene un compartimento térmico en la parte inferior. No solo mantiene los alimentos en buen estado, también evita que el resto de nuestras cosas se puedan manchar.

Su diseño acolchado aporta mayor comodidad y cuenta, además, con múltiples bolsillos.

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Acabados resistentes

Medidas: 45 x 32 x 20 centímetros.

Uno de nuestros mayores miedo, al llevar tantas cosas cosas en la mochila, es que las costuras se acaben rompiendo. Por eso, esta mochila cuenta con un diseño reforzado para aguantar mucho peso.

Otro de sus atractivos es que cuenta con un puerto USB y una salida adaptada para auriculares por cable, para cargar el móvil y escuchar música sin tener que abrir la mochila.

Mochila antirrobos marzo 26 cuerpo 6
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Diseño con estampado y colores vivos

Medidas: 32 x 32 x 13 centímetros.

Si lo que buscas es un modelo con un toque de color y diversión, esta mochila puede ser una gran alternativa. Está disponible en cuatro estampados llamativos para poder elegir una según tu estilo.

Es una mochila ligera y de alta calidad, y destaca por su multifuncionalidad. Es perfecta para todo tipo de ocasiones, no solo para ir al trabajo.

23% de descuento, ahorra 6,55 euros.

Mochila antirrobos marzo 26 cuerpo 1
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Mochila 3 en 1

Medidas: 30 x 32,5 x 13 centímetros.

Con esta mochila, seguridad y elegancia van de la mano. Tiene un diseño sencillo, pero bonito y sofisticado, perfecto para ocasiones formales e informales. Te lo puedes poner de varias formas gracias a su correa desmontable: como mochila, bolso de mano o bandolera.

Otro de sus puntos fuertes es el material del que está hecho: nailon resistente, para evitar que se deforme con facilidad. Está disponible en cuatro colores lisos y tres estampados.

Ahora con un 8% de descuento.

Mochila antirrobos marzo 26 cuerpo 3
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Compacta, pero espaciosa

Medidas: 30 x 28 x 12 centímetros.

Su patrón de diamantes clásico hace que sea la mochila favorita de quienes la compran. Es pequeña en comparación con las anteriores, pero no deja de ser amplia: caben perfectamente una tablet, cuadernos y una botella de agua, entre otras cosas. Aunque sus tiras son finas, son bastantes resistentes porque están hechas de nailon.

Mochila antirrobos marzo 26 cuerpo 2
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Preguntas frecuentes sobre mochilas antirrobo

¿Son impermeables?

Sí, para evitar que lo que lleves dentro de la mochila se estropee con la lluvia.

¿Puedo usarlas para ir de viaje?

Por supuesto. Estas mochilas cuentan con bolsillos traseros antirrobo para guardar el dinero, documentación u otros objetos de valor.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de marzo de 2026.

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