Sheinbaum e Illa exhiben en Barcelona la alianza tecnológica entre México y Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su llegada al Barcelona Supercomputing Center, este domingo El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, visitan este domingo junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Barcelona Supercomputing Center (BSC). POLITICA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha visitado este domingo el Barcelona Supercomputing Center (BSC) acompañada del president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una nueva escena del acercamiento tecnológico de México y Cataluña. La visita se produce apenas un día después de la participación de la mandataria mexicana en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, celebrada en la capital catalana, y cuatro meses después de la visita de Illa a Jalisco, donde el BSC apadrinó el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara (CADS).

El recorrido por uno de los los principales nodos científicos de Europa busca reforzar la cooperación entre ambos territorios. Cataluña se ha convertido en un socio estratégico para los planes de México de reforzar su soberanía tecnológica, y el BSC es una pieza central en esa estrategia. “Queremos mostrar unas instalaciones de primer nivel”, ha subrayado el líder de la Generalitat a su llegada, visiblemente satisfecho por la presencia de Sheinbaum en un equipamiento que actúa como carta de presentación del modelo científico catalán.

La visita ha estado acompañada por una comitiva muy variada. Se han sumado la titular de Investigación y Universidades, Núria Montserrat; el portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, y el cantante Joan Manuel Serrat.

Morant ha enmarcado el encuentro en una lectura más amplia del papel de la ciencia pública. “Es una manera de construir democracia, de construir paz, de trabajar en la cooperación y el multilateralismo”, ha insistido la ministra, que también ha recordado la colaboración en curso entre España y México en ámbitos como la inteligencia artificial, canalizada en buena medida a través del BSC. Barcelona, añadió, se ha consolidado como un polo científico con capacidad de tracción internacional.

Illa ya había recurrido al Barcelona Supercomputing Center como gran embajador catalán y carta de presentación para moverse por el mundo. De hecho, uno de los grandes hitos de su visita oficial a México, en diciembre pasado, fue el acuerdo de cooperación firmado recientemente entre el y el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara,

Ese protocolo prevé colaboración en investigación, innovación y formación, con programas de intercambio académico y el uso compartido de infraestructuras de cálculo de alto rendimiento. La distancia entre ambos sistemas es todavía considerable: el MareNostrum barcelonés opera en centenas de petaflops, mientras que su homólogo mexicano se mueve en escalas mucho más modestas. Pero el acuerdo responde menos a una igualdad técnica que a una apuesta de largo recorrido: transferir conocimiento, generar ecosistemas científicos y acompañar el crecimiento del superordenador mexicano, al que desde Guadalajara ya se le atribuye un papel central en el desarrollo tecnológico del país.

Collboni ha puesto el acento en la dimensión política del encuentro. Las relaciones entre España y México, ha asegurado, son de “gran profundidad”, y la visita de Sheinbaum las refuerza en un momento de recomposición de alianzas internacionales. “Es una gran noticia que celebramos con mucha ilusión”, remarcó el alcalde.

El gesto llega además después de que Sheinbaum descartara el sábado la existencia de una crisis diplomática con España, aunque insistiera en la necesidad de reconocer “la fuerza de los pueblos originarios” como elemento central de la identidad mexicana.