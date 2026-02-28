El carrito de la compra con espacio exclusivo para congelados que se ha vuelto muy popular

Se acabó lo de cargar bolsas pesadas. Este carrito cuenta con una capacidad total de 50L y es el más vendido de Amazon

Ir a la compra es una tarea del día a día que a todos nos toca a hacer, pero eso no quiere decir que no podamos buscar maneras de hacerla más cómoda y práctica.

Te guste más o menos ir al supermercado, podemos asegurar que, con el producto del que te vamos a hablar hoy en EL PAÍS Escaparate, ya no verás el hacer la compra de la misma manera. ¡Incluso tendrás ganas! Es el momento de decirle adiós a las bolsas que solo pesan y molestan y cambiarlas por un carrito de la compra: es conveniente, manejable y te hará la vida mucho más fácil.

Es cómodo, versátil y tiene una gran capacidad de almacenamiento. Cortesía de Amazon

Estructura plegable y diseño compacto

Almacénalo prácticamente en cualquier lugar cuando no lo estés utilizando: dentro de casa (un armario es una buena opción si no quieres que se vea) o incluso en el maletero del coche. Se pliega convenientemente para que ocupe el mínimo espacio.

Cuando lo estés usando te darás cuenta de que las ruedas son silenciosas y aseguran un desplazamiento suave que es un gusto. Además, son resistentes al desgaste.

Tal y como comenta un comprador: “Se pliega y se estira muy fácilmente y desmontado el armazón ocupa poco espacio. Es muy práctico”.

Incluye un compartimento refrigerante además del principal

Has oído bien: ya no tendrás que preocuparte por si los productos congelados o los frescos llegarán bien a casa: ahora sabes que sí.

El compartimento principal tiene una capacidad de 43L y el compartimento refrigerante (cuyo interior está hecho de folio de aluminio) de 7L, lo que suma un total de 50L. Es decir, que no solo no tendrás que estar cargando con un montón de bolsas pesadas, sino que podrás hacer una compra grande, puesto que soporta hasta 35 kilos de peso.

“El compartimento refrigerante es un plus muy útil, sobre todo en verano, ya que mantiene fríos los productos durante el trayecto a casa”, promete un usuario.

Si eres de los que prefieren meter los productos en bolsas antes de meterlas en tu carrito, quizá para que no se manchen o se estropeen, puedes usar bolsas de tela.

Usa el compartimento refrigerante para guardar los productos congelados y los frescos. Cortesía de Amazon

Es versátil: elige entre dos o cuatro ruedas

Este carrito de la compra se adapta a tus necesidades: puedes elegir entre llevarlo totalmente apoyado sobre las cuatro ruedas o, si te es más cómodo, inclinado usando solo dos de ellas (por ejemplo, al subir las escaleras).

“Buen carro, bastante espacio y las dos ruedas extras ayudan mucho cuando llevas mucho peso”, asegura otro usuario satisfecho.

Tienes la opción de usar dos o cuatro ruedas. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre el carrito de compra la más vendido

¿Qué medidas tiene?

El carrito mide 105 centímetros de alto y 36 de ancho.

¿De qué materiales está hecho?

La bolsa es de tela extraíble, lavable e impermeable, y la estructura que la sujeta está hecha 100% de acero inoxidable. Además, el mango está protegido con espuma, lo que favorece un agarre firme y antideslizante.

¿Requiere montaje?

Sí, aunque los usuarios coinciden en que es rápido y sencillo. El carrito viene con un código QR que podrás escanear para ver un vídeo paso a paso.

