El Real Madrid pierde en el último suspiro en Kaunas: 87-85

Dos tiros libres convertidos por Sylvain Francisco (20 puntos) a falta de 3,9 segundos y un triple fallado en la última acción por Hezonja (18) decidieron a favor del Zalgiris un partido de alta tensión contra el Real Madrid en Kaunas. Los dos protagonistas de esas últimas acciones fueron los máximos anotadores de un duelo entre dos gigantes del continente jugado a un ritmo altísimo y con un nivel de exigencia física que llenó de arañazos los brazos de los jugadores.

Francisco y Wright lideraron al Zalgiris ante un Madrid en el que también emergió Tavares con 12 puntos y 10 rebotes. Fue un choque de poder a poder, jugado a una alta intensidad desde el primer segundo. El conjunto de Scariolo manejó pequeñas ventajas en el marcador pero el equipo verde, espoleado por su hinchada, regresaba siempre en el marcador. Hasta que ambos equipos entraron emparejados en el último cuarto y entonces el Zalgiris subió las revoluciones para dejar a los blancos en solo 13 puntos en ese último tramo del partido. En el cara o cruz final, acertó Francisco en una penetración castigada con falta de Hezonja sobre el alero y falló el alero croata desde el perímetro en la última acción.

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