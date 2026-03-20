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Baloncesto
Zalgiris ZAL
87
Real Madrid RMA
85
1234T
ZAL 25 28 15 19 87
RMA 29 26 17 13 85
FINALIZADO
EUROLIGA

El Real Madrid pierde en el último suspiro en Kaunas: 87-85

Dos tiros libres de Francisco y un triple fallado por Hezonja deciden el partido a favor del Zalgiris

Francisco, ante Abalde.Eitvydas Kinaitis (Euroleague Basketball via Getty Images)
Juan Morenilla
Juan Morenilla
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Dos tiros libres convertidos por Sylvain Francisco (20 puntos) a falta de 3,9 segundos y un triple fallado en la última acción por Hezonja (18) decidieron a favor del Zalgiris un partido de alta tensión contra el Real Madrid en Kaunas. Los dos protagonistas de esas últimas acciones fueron los máximos anotadores de un duelo entre dos gigantes del continente jugado a un ritmo altísimo y con un nivel de exigencia física que llenó de arañazos los brazos de los jugadores.

Francisco y Wright lideraron al Zalgiris ante un Madrid en el que también emergió Tavares con 12 puntos y 10 rebotes. Fue un choque de poder a poder, jugado a una alta intensidad desde el primer segundo. El conjunto de Scariolo manejó pequeñas ventajas en el marcador pero el equipo verde, espoleado por su hinchada, regresaba siempre en el marcador. Hasta que ambos equipos entraron emparejados en el último cuarto y entonces el Zalgiris subió las revoluciones para dejar a los blancos en solo 13 puntos en ese último tramo del partido. En el cara o cruz final, acertó Francisco en una penetración castigada con falta de Hezonja sobre el alero y falló el alero croata desde el perímetro en la última acción.

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