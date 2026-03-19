El Barça rompe en Valencia su mala racha europea

El Valencia Basket salió quemado del día grande de las Fallas. El conjunto de Pedro Martínez cayó en la Euroliga por 62-66 ante un Barcelona resucitado después de cuatro derrotas consecutivas en la competición europea (contra París, Bolonia, Olimpia Milano y Hapoel) y que no podía contar tampoco con los lesionados Laprovittola y Shengelia. Con el parte de bajas y la dinámica en contra, el conjunto de Xavi Pascual consiguió desfigurar al equipo de Pedro Martínez hasta convertir la habitual máquina naranja de sumar puntos en un atasco que desembocó en su peor anotación de la temporada. Como resumen, los 10 puntos que solo anotó el Valencia en un último cuarto en el que sufrió otra vez para cerrar el partido.

El arranque del choque ya anticipaba una tarde de sudores para el Valencia con el balón frente a la defensa del Barcelona. Apenas Montero conseguía asomar la cabeza y el encuentro se retorcía en cada posesión. Pascual había conseguido que los muchachos de Pedro Martínez no pudieran correr ni respirar, alejados de su identidad. El Valencia solo celebró seis triples de 27 lanzamientos, falló nueve tiros libres y concedió 17 rebotes ofensivos. Parra (14 puntos y 9 rebotes) y Clyburn (13 puntos) remataron la superiodidad barcelonista para gestionar los minutos decisivos y conquistar el Roig Arena.

Resultados y clasificación de la Euroliga.