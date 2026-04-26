Los accesorios que necesitas para llevar tu barbacoa al siguiente nivel

Un práctico encendedor de carbón, un limpiador de parrillas o un juego de utensilios protagonizan nuestra selección

La llegada de la primavera trae consigo una gran variedad de actividades al aire libre que, año tras año, se convierten en ese momento ideal para compartir con nuestros seres queridos. Las barbacoas, por ejemplo, son una oportunidad para reencontrarse con amigos y familiares mientras se disfruta de carnes, pescados o verduras preparadas a la parrilla.

Para que todo salga bien, además de una buena barbacoa, hacen falta algunos accesorios que elevan la experiencia a otro nivel. Por tal motivo, hemos seleccionado los complementos que, si aún no tienes, vas a agradecer cada vez que organices una y quieras lucirte con un resultado profesional.

Los accesorios definitivos para una barbacoa perfecta

Unos guantes especiales, un juego de utensilios o un encendedor de carbón forman parte de nuestra lista. ¡Empezamos!

Alfombra para barbacoa

Está hecha con un tejido impermeable, antideslizante e ignífugo. Es una de las mejores soluciones para proteger el suelo frente al fuego, las salpicaduras de aceite y los residuos de alimentos. También sirve como alfombra para chimeneas, y sus dimensiones son 160 x 130 cm.

Alfombra para barbacoa. © Amazon

Encendedor de carbón

Este producto está fabricado con acero galvanizado que no solo es resistente, sino también muy ligero. Es fácil de usar, ayuda a encender el carbón en 20 minutos y tiene una capacidad de 1.8 kg.

Encendedor de carbón. © Amazon

Kit de utensilios para barbacoa

Este set incluye una espátula, un tenedor, unas pinzas y un cepillo para limpiar la parrilla, todos hechos de acero inoxidable y con un mango de madera. Gracias a su longitud, ofrecen un manejo adecuado y protegen las manos del fuego.

Kit de utensilios para barbacoa. © Amazon

Set de utensilios más guantes

Otro kit de barbacoa que, además de diferentes utensilios, también viene con un delantal y unos guantes resistentes a las altas temperaturas.

Guantes más utensilios para barbacoa. © Amazon

Cesta para asar verduras, carnes y pescados

Tiene un diseño en forma de rejilla que contribuye a una mejor cocción de los alimentos, además de que su superficie es antiadherente, lo que aumenta su durabilidad y facilita su limpieza.

Cesta para asar verduras, carnes y pescados. © Amazon

Parrilla rodadiza

Esta canasta puede rodar sobre la barbacoa para ir mezclando los alimentos mientras se cocinan uniformemente. Incluye dos tamaños diferentes y cada pieza incorpora un mango de madera.

Parrilla rodadiza. © Amazon

Limpiador de parrillas Weber

Este producto está formulado con ingredientes no tóxicos que ayudan a disolver la grasa y los residuos de una forma rápida y eficiente.

Limpiador de parrillas Weber. © Amazon

Guantes de silicona

Están confeccionados con tejido de aramida, una fibra sintética que evita que se enciendan ante la exposición al fuego. Son muy cómodos y poseen una superficie antideslizante que favorece un agarre más seguro.

Guantes de silicona. © Amazon

Cepillo de limpieza

El accesorio posee cerdas de acero inoxidable que ayudan a eliminar los restos más difíciles de quitar. Por otro lado, cuenta con un gancho que permite guardarlo de una manera más práctica.

Cepillo de limpieza para barbacoas. © Amazon

Astillas Weber

Estas virutas de madera de barril de whisky se utilizan normalmente para ahumar la barbacoa. Los trozos de madera pueden ayudar a mejorar el sabor de las carnes, creando una experiencia culinaria única.

Astillas Weber. © Amazon

Set de 30 utensilios para barbacoa

La ficha de este producto tiene más de 1.000 valoraciones en Amazon y una nota media de 4,4 sobre 5. “Tenía mis reservas sobre la calidad, pero se ve con muy buena pinta. Bastante completo y viene con el maletín, haciéndolo muy cómodo”, asegura uno de sus compradores.

Incluye un tenedor, una pinza, un termómetro para la carne, una alfombrilla especial, unos pinceles de cocina y más accesorios.

Set de 30 utensilios para barbacoa. © Amazon

Encendedor de carbón eléctrico

Esta pistola de calor consigue encender la barbacoa en minutos. Lo hace mediante aire caliente, no utiliza fuego ni ningún tipo de químico añadido, por lo que se puede usar de forma segura.

Encendedor de carbón eléctrico. © Amazon

Carbón para asados Weber

El paquete incluye 8 kg de una madera perfecta para brasas largas y constantes. En Amazon es uno de los productos mejor valorados de su categoría y cuenta con más de 14.000 reseñas.

“En definitiva, un carbón de gran rendimiento que merece la pena para quienes buscan buenos resultados en la barbacoa”, afirma uno de los clientes de la plataforma de venta online.

Preguntas frecuentes sobre accesorios para barbacoa

¿Cuáles son los accesorios básicos?

Guantes, pinzas largas, espátula, tenedor y un cepillo de limpieza.

¿Cómo limpiar correctamente la parrilla?

Se debe limpiar en caliente, con ayuda de un cepillo metálico se retiran los residuos.

¿Qué errores comunes se suelen cometer?

Utilizar utensilios de cocina cortos, no limpiar la parrilla cada cierto tiempo y no controlar la temperatura.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de abril de 2026.

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