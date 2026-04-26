Los accesorios que necesitas para llevar tu barbacoa al siguiente nivel
Un práctico encendedor de carbón, un limpiador de parrillas o un juego de utensilios protagonizan nuestra selección
La llegada de la primavera trae consigo una gran variedad de actividades al aire libre que, año tras año, se convierten en ese momento ideal para compartir con nuestros seres queridos. Las barbacoas, por ejemplo, son una oportunidad para reencontrarse con amigos y familiares mientras se disfruta de carnes, pescados o verduras preparadas a la parrilla.
Para que todo salga bien, además de una buena barbacoa, hacen falta algunos accesorios que elevan la experiencia a otro nivel. Por tal motivo, hemos seleccionado los complementos que, si aún no tienes, vas a agradecer cada vez que organices una y quieras lucirte con un resultado profesional.
Los accesorios definitivos para una barbacoa perfecta
Unos guantes especiales, un juego de utensilios o un encendedor de carbón forman parte de nuestra lista. ¡Empezamos!
Alfombra para barbacoa
Está hecha con un tejido impermeable, antideslizante e ignífugo. Es una de las mejores soluciones para proteger el suelo frente al fuego, las salpicaduras de aceite y los residuos de alimentos. También sirve como alfombra para chimeneas, y sus dimensiones son 160 x 130 cm.
Encendedor de carbón
Este producto está fabricado con acero galvanizado que no solo es resistente, sino también muy ligero. Es fácil de usar, ayuda a encender el carbón en 20 minutos y tiene una capacidad de 1.8 kg.
Kit de utensilios para barbacoa
Este set incluye una espátula, un tenedor, unas pinzas y un cepillo para limpiar la parrilla, todos hechos de acero inoxidable y con un mango de madera. Gracias a su longitud, ofrecen un manejo adecuado y protegen las manos del fuego.
Set de utensilios más guantes
Otro kit de barbacoa que, además de diferentes utensilios, también viene con un delantal y unos guantes resistentes a las altas temperaturas.
Cesta para asar verduras, carnes y pescados
Tiene un diseño en forma de rejilla que contribuye a una mejor cocción de los alimentos, además de que su superficie es antiadherente, lo que aumenta su durabilidad y facilita su limpieza.
Parrilla rodadiza
Esta canasta puede rodar sobre la barbacoa para ir mezclando los alimentos mientras se cocinan uniformemente. Incluye dos tamaños diferentes y cada pieza incorpora un mango de madera.
Limpiador de parrillas Weber
Este producto está formulado con ingredientes no tóxicos que ayudan a disolver la grasa y los residuos de una forma rápida y eficiente.
Guantes de silicona
Están confeccionados con tejido de aramida, una fibra sintética que evita que se enciendan ante la exposición al fuego. Son muy cómodos y poseen una superficie antideslizante que favorece un agarre más seguro.
Cepillo de limpieza
El accesorio posee cerdas de acero inoxidable que ayudan a eliminar los restos más difíciles de quitar. Por otro lado, cuenta con un gancho que permite guardarlo de una manera más práctica.
Astillas Weber
Estas virutas de madera de barril de whisky se utilizan normalmente para ahumar la barbacoa. Los trozos de madera pueden ayudar a mejorar el sabor de las carnes, creando una experiencia culinaria única.
Set de 30 utensilios para barbacoa
La ficha de este producto tiene más de 1.000 valoraciones en Amazon y una nota media de 4,4 sobre 5. “Tenía mis reservas sobre la calidad, pero se ve con muy buena pinta. Bastante completo y viene con el maletín, haciéndolo muy cómodo”, asegura uno de sus compradores.
Incluye un tenedor, una pinza, un termómetro para la carne, una alfombrilla especial, unos pinceles de cocina y más accesorios.
Encendedor de carbón eléctrico
Esta pistola de calor consigue encender la barbacoa en minutos. Lo hace mediante aire caliente, no utiliza fuego ni ningún tipo de químico añadido, por lo que se puede usar de forma segura.
Carbón para asados Weber
El paquete incluye 8 kg de una madera perfecta para brasas largas y constantes. En Amazon es uno de los productos mejor valorados de su categoría y cuenta con más de 14.000 reseñas.
“En definitiva, un carbón de gran rendimiento que merece la pena para quienes buscan buenos resultados en la barbacoa”, afirma uno de los clientes de la plataforma de venta online.
Preguntas frecuentes sobre accesorios para barbacoa
¿Cuáles son los accesorios básicos?
Guantes, pinzas largas, espátula, tenedor y un cepillo de limpieza.
¿Cómo limpiar correctamente la parrilla?
Se debe limpiar en caliente, con ayuda de un cepillo metálico se retiran los residuos.
¿Qué errores comunes se suelen cometer?
Utilizar utensilios de cocina cortos, no limpiar la parrilla cada cierto tiempo y no controlar la temperatura.
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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de abril de 2026.
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