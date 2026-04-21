Las zapatillas de Adidas que están conquistando el ‘street style’

La moda de las merceditas y el modelo que te vas a llevar a todas partes

Para ir a la oficina, para quedar con amigas e incluso para esos días en los que te preguntas “¿y ahora qué me pongo?”. Pues muy sencillo: cómoda y mona. ¿Cómo? Con las merceditas de Adidas que te traemos desde EL PAÍS Escaparate.

Si lo tuyo son los básicos blancos y las zapatillas cómodas, sin duda hablamos del modelo Barreda, una reinterpretación moderna de las clásicas merceditas de toda la vida, pero con ese aire sporty que tanto se lleva ahora. Lo mejor: están en Amazon y tienen todo lo necesario para convertirse en tus próximas favoritas.

Merceditas modelo Barreda blancas. AMAZON

La mezcla perfecta entre tendencia y comodidad

Lo que define a este tipo de zapatillas es, sin duda, su versatilidad. A medio camino entre unas bailarinas y unas sneakers, o como muchos las están llamando ya: las sneackerinas. (sí, el nombre tampoco nos deja indiferentes). Y es que consiguen ese equilibrio que parecía imposible: ir arreglada sin renunciar a la comodidad.

Las Adidas Barreda con un diseño minimalista en varios colores, con ese cierre tipo pulsera, con esa nostalgia de las merceditas clásicas, pero adaptado a nuestro día a día. Son ligeras, flexibles y fáciles de combinar. Vamos, que funcionan con cualquier prenda que te quieras poner.

Zapatillas merceditas blancas primavera-verano. AMAZON

Por qué todo el mundo habla de ellas

Se están haciendo super virales porque, aparte de que puedes caminar durante horas sin pensar ni un segundo en el dolor de pies, tienen:

Una estética effortless , ese punto elegante que encaja con cualquier look.

Tendencia balletcore , la estética inspirada en el ballet que pisa fuerte.

Un color básico (blanco o negro) que combina con absolutamente todo.

Son ese tipo de zapatillas que no solo están de moda, sino que además tienen sentido en todo tu día a día.

Zapatillas merceditas Barreda negras. AMAZON

El calzado que no sabías que necesitabas

Puede que al principio te sorprenda la idea de unas merceditas deportivas y en cuanto las ves puestas te sorprenden aún más. Son diferentes y por eso mismo nos encantan.

Adidas ha sabido captar perfectamente esa necesidad de calzado híbrido: algo cómodo, versátil y con personalidad. Y este modelo cumple con creces.

Si estás pensando en renovar tu colección de zapatillas de cara al buen tiempo, este puede ser ese fichaje inesperado que termine siendo el más usado de tu armario.

Porque al final, las mejores prendas no siempre son las más obvias sino las que, sin darte cuenta, empiezas a llevar todos los días.

Zapatillas merceditas Barreda negras. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre zapatillas merceditas Adidas

¿Son cómodas para caminar?

Sí, uno de sus puntos fuertes es precisamente la comodidad. Aunque visualmente recuerdan a unas merceditas clásicas, su diseño es el de una zapatilla deportiva: suela flexible, buena amortiguación y ajuste seguro. Son perfectas para caminar durante horas, viajar o pasar el día fuera.

¿Con qué tipo de ropa me las pongo?

Vas a acertar siempre: desde looks de oficina hasta outfits más relajados. Con vestidos midi especialmente si son vaporosos o de corte romántico, con traje para darle un giro relajado a un look de oficina, con vaqueros rectos para el día a día o con faldas y camisetas sencillas para un combo muy efectivo.

Las zapatillas que responden solas a la pregunta de: “¿Y ahora qué me pongo?”.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de abril de 2026.

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