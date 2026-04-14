El limpiacristales magnético que deja las ventanas impolutas por dentro y por fuera sin correr riesgos

Mujer limpiando una ventana dentro de una casa con guantes.

Tiene un diseño triangular que le permite llegar fácilmente a todos los rincones y su fuerza magnética se puede ajustar a diferentes necesidades

¿Eres de los que ya no sabe cómo limpiar las ventanas por fuera? Lo entendemos, porque lo que parece una tarea doméstica del día a día, si no se hace con cuidado, puede llegar a ocasionar un accidente. Lo bueno es que ya no hace falta sacar el cuerpo o asomarse demasiado para hacerlo, ya que existen gadgets que facilitan la labor.

Uno de los más conocidos es el limpiacristales magnético que te presentamos hoy. Esta herramienta está diseñada especialmente para eliminar la suciedad por dentro y por fuera a la vez. Lo mejor es que sirve para diferentes grosores de ventanas y que incluye un práctico cordón de seguridad que evita cualquier contratiempo.

Este limpiacristales magnético tiene más de 3.000 reseñas en Amazon. © Amazon

Este limpiacristales sirve para ventanas de diferentes espesores

Incorpora cinco niveles de fuerza magnética que se pueden adaptar a diferentes grosores de ventana entre 4 y 30 mm. Para aumentar su poder magnético, lo único que se debe hacer es girar la perilla, por lo que resulta bastante sencillo.

Un limpiador lateral de doble cara

Este dispositivo cuenta con una doble superficie que limpia tanto el interior como el exterior de los cristales a la vez. Esto no solo te permite ahorrar tiempo y esfuerzo, sino que evita que tengas que usar escaleras o el riesgo de asomarte demasiado por la ventana.

Este limpiacristales magnético ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. © Amazon

¿Cómo usar este limpiacristales magnético?

A continuación te contamos paso a paso cómo sacar el máximo de provecho al limpiacristales.

Separa las dos partes: abre las dos mitades y mantenlas separadas para que no se unan de golpe.

Quita el separador de plástico: este accesorio evita hacerte daño en las manos.

Pon las esponjas: son extraíbles y lavables.

Prepara la fórmula de limpieza: pon agua y detergente líquido en un cubo.

Coloca la cuerda de seguridad: asegura la cuerda en la muñeca para evitar que el lado externo del limpiacristales se caiga a la calle o al patio.

Coloca en la ventana: primero pon la parte interna y después la mitad externa. Aunque deben coincidir, el fabricante asegura que no exactamente, así que se deben dejar unos centímetros de distancia entre sí.

Ajusta el poder magnético: gira la perilla hacia arriba para aumentar el nivel de magnetismo. Por otro lado, se debe agitar para volver a la fuerza mínima del imán.

Empieza a limpiar: para poner el detergente, se debe mover el limpiacristales en forma de arco, de abajo hacia arriba, con su punta hacia arriba. Para retirarlo y limpiar las superficies, hazlo siguiendo una forma de arco, de arriba hacia abajo, siempre con el extremo puntiagudo hacia abajo.

Es uno de los limpiacristales magnéticos más vendidos en Amazon

Su ficha de producto cuenta actualmente con más de 3.000 valoraciones. "Funciona perfectamente. Tenemos una terraza acristalada difícil de limpiar por las dimensiones de los cristales y este producto nos ha sorprendido. Muy fácil de usar y los deja muy limpios, a excepción de algunos bordes que son más difíciles de acceder. Lo volvería a comprar", comenta uno de los usuarios de la plataforma de comercio electrónico.

Este limpiacristales magnético es muy fácil de usar. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre este limpiacristales magnético

¿Sirve para ventanas corredoras?

Sí, su diseño se adapta a diferentes tipos de ventanas.

¿Cuánto mide su cuerda de seguridad?

2,5 metros. Este es un punto ganador, ya que permite mayor alcance y libertad de movimiento.

¿Incluye accesorios?

Viene con un juego de repuesto de tiras rascadoras, esponjas y hebillas.

¿Cómo saber qué nivel de fuerza magnética es el indicado?

Para ventanas simples, entre el nivel 1 y 2; para ventanas con cámara, entre el nivel 3 y 4; y para ventanas más gruesas, el nivel 5.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.