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Cataluña
Creu Sant Jordi

El Govern concede la Creu de Sant Jordi a Joan Fontcuberta, Enric Majó y Silvia Munt

El Consell Executiu aprueba la veintena de distinciones entre las que figuran también la del cocinero Fermí Puig a título póstumo

Joan Fontcuberta, en su estudio de Granollers, el pasado mes de enero.Massimiliano Minocri
Agencias
Barcelona -
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El artista y teórico de la imagen Joan Fontcuberta, los actores Enric Majó y Silvia Munt, la periodista Julia Otero, la filósofa Victòria Camps y la escritora Maite Carranza son algunas de las 20 personas y 10 entidades, como la Fundació Ernest Lluch y la Fundació Pau Casals, galardonadas con la Creu de Sant Jordi 2026. El Govern, a propuesta de la consejera de Cultura, Sònia Hernández, ha acordado conceder la Creu de Sant Jordi a título póstumo al educador y activista social Enric Morist, al cocinero y gastrónomo Fermí Puig y al teólogo Josep Rius.

Los otros distinguidos en esta edición son el archivero e historiador Ramon Alberch; la emprendedora social Carmen Armengol; la artista plástica Maria Àngels Domingo, Madola; el médico dermatólogo, historiador y escritor de origen palestino Salah Jamal; la diseñadora Roser Marcé; el empresario Miquel Martí; la actriz de doblaje Maria Lluïsa Solà; la empresaria ErnestinaTorelló; el empresario vitivinícola Miguel Agustín Torres; la empresaria Anna Vallès; y el investigador en psicología y educación Ignasi Vila.

Las otras entidades galardonadas son la Agrupació Coral Flors d’Urgell; la Banda de Música de Benissanet; el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña; la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà; el Grup Cultural de la Dona de Solivella; Pastorets de Calaf; T’acompanyem y la Universidad de Barcelona.

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