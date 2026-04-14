El obispo de Orihuela-Alicante dice que Trump “se revolvió como la niña de ‘El exorcista” ante las palabras del Papa contra la guerra

José Ignacio Munilla, defensor de las posturas más conservadoras de la doctrina católica, se alinea con León XIV en su defensa de la paz y su enfrentamiento con el presidente de EEUU

El ala más conservadora de la Iglesia también ataca a Donald Trump tras su enfrentamiento con el Papa León XIV, quien denunció la escalada de violencia en Oriente Medio. Ahora es el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, el que critica al presidente de Estados Unidos. A su juicio, las “increíbles, bellísimas y profundísimas” palabras del pontífice en defensa de la paz “molestaron a la fiera”, en alusión a Trump, que “se revolvió como la niña de El exorcista con el agua bendita”, según ha declarado en el programa Sexto continente de la emisora Radio María, y en alusión a la protagonista endemoniada de popular película de William Friedkin, que adaptó el libro de William Peter Blatty.

“Trump está optando por el camino de la guerra y no la paz”, con lo que Munilla se ha alineado con las tesis del Vaticano, manifestó en el programa radiofónico. Con el mensaje lanzado desde San Pedro en defensa de la paz mundial, León XIV “ha hecho lo que tenía que hacer”, sostiene el obispo, que ironiza con que esta homilía papal “ha tocado el trigémino al hombre que se cree el más poderoso del mundo”.

El prelado donostiarra, que encabeza la diócesis alicantina desde 2021, siempre ha estado envuelto en polémicas por su defensa de las posturas más extremas de la Iglesia en asuntos como el aborto, que calificó de “holocausto silencioso”, el feminismo o los colectivos LGTBI, para los que recomienda las terapias de conversión sexual calificadas de torturas por quienes las han padecido.

En opinión del obispo de Orihuela-Alicante, el mandatario estadounidense hace una “banalización del mal” y se “ufana” cuando proclama “una victoria rotunda” contra sus enemigos, a los que dice haber “borrado del mapa”. Lo único que ha conseguido Trump, lamenta Munilla es “matar a gente inocente, destrozando familias”. Para el prelado, las políticas y los comportamientos de jefe de la Casa Blanca están tipificados en los diez mandamientos como soberbia, uno de los siete pecados capitales: “Hay un delirio de omnipotencia, la idolatría de creerse que soy el dueño del mundo”, sentencia el obispo.

En su ataque contra Trump, Munilla también critica el “lucro injusto” que considera la base de las decisiones geoestratégicas de EEUU en Oriente Medio. “Aquí hay gente que se está forrando con operaciones en la Bolsa, con el petróleo y el gas”, denuncia el prelado. Las a veces contradictorias declaraciones de Trump sobre la guerra en Irán, que han levantado las sospechas de movimientos sospechosos en Wall Street, también reciben los dardos de Munilla: “Ahora voy a dar una noticia que va a hacer subir y bajar las bolsas, pero a ti te lo digo un cuarto de hora antes para que compres o vendas y te forres”, denuncia en su podcast radiofónico.

Munilla, muy activo en redes sociales, ha colgado su intervención en Sexto continente en su cuenta de X, donde desde el principio de la guerra de Irán da cuenta de la situación de las comunidades cristianas que viven en Oriente Medio, en especial los maronitas del Líbano, que protagonizan varios de sus mensajes. En el más reciente, que incorpora su intervención en Radio María, recuerda que “San Juan Pablo II clamó en 2003 contra la guerra de Irak”, al igual que hace ahora León XIV: “¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¿Basta ya de la exhibición de fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”, exclama.