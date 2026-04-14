Este cubo de basura con sensor evita tocar nada y mejora la higiene en la cocina

Su sensor de movimiento permite que la tapa se abra y se cierre automáticamente para evitar que los malos olores se propaguen

En una cocina hay cosas que son imprescindibles: electrodomésticos, productos de menaje, muebles para almacenar, etc. Pero hay un artilugio que, aunque a primera vista no lo parezca, es uno de los más importantes: el cubo de basura. Y es que de este dispositivo depende la buena higiene de nuestra cocina.

Frente a cubos de basura tradicionales, existen aquellos que cuentan con una tecnología de sensores para mejorar su practicidad. Desde EL PAÍS Escaparate hemos investigado y encontrado este cubo de basura inteligente que te ayudará a mantener la cocina más limpia: tiene una capacidad de 50L y dispone de un sensor de movimiento para evitar que tus manos entren en contacto con los desechos.

Tiene una capacidad de 50 litros. Cortesía de Amazon

Cubo de basura inteligente

Este tipo de cubos se presenta como una alternativa más funcional y limpia que los tradicionales, aquellos cuya tapa se levanta con la mano o funcionan con un pedal. Que la tapa se abra y se cierre automáticamente tiene varias ventajas: no solo no tocamos la basura, tampoco tendremos que agacharnos para poder depositarla.

Además, para mayor seguridad, dispone de un sensor de movimiento retardado, algo que agradecerán quienes tengan niños o mascotas en casa. ¿Por qué? Porque evita que el cubo se abra de forma accidental.

Olvídate de los malos olores

¿El objetivo de todo esto? Aislar los residuos del interior del cubo. De esta forma se reduce el crecimiento bacteriano, uno de los responsables de los malos olores. Así es como se evita que se propaguen por la estancia y mantiene el ambiente limpio.

Se abre y se cierra automáticamente. Cortesía de Amazon

Diseño compacto, moderno y funcional

Dimensiones: 41,61 x 28,8 x 67,06 centímetros.

Cuando compramos artilugios para nuestro hogar también pensamos en la estética. Por eso este cubo no solo es práctico, también es elegante: su acabado plateado hace que encaje con el mobiliario y los electrodomésticos de cualquier cocina.

Está hecho de acero inoxidable y dispone de un revestimiento interior extraíble, lo que facilita su limpieza a la vez que mantiene la bolsa en su sitio. Todo en su diseño suma para crear un dispositivo ligero, duradero y, sobre todo, resistente, justo lo que se necesita en la cocina.

¿Qué dicen de él en Amazon?

Tiene tantas cualidades que no sorprende que las valoraciones de este producto en el comercio electrónico sean excelentes. Con una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5 y más de 9.000 reseñas, este cubo se ha convertido en uno de los favoritos entre los usuarios. Entre las cosas que destacan está su material, muy resistente a las manchas: "Realmente la anilla sujeta bien la bolsa, no ocupa mucho espacio y es bonito. Y fantástico el material: ligero, fácil de limpiar y no se quedan las huellas“.

La mayoría de los compradores coinciden en que cuenta con un sensor muy eficaz: "El cubo anterior que tenía lo abría mi perro. Este es alto y muy funcional. Que se abra la puerta al acercarte es un plus que está muy bien“, asegura una de ellos.

Gracias a su diseño se limpia con facilidad. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre este cubo de basura con sensor automático

¿Cómo funciona este cubo de basura?

Funciona con dos pilas alcalinas tamaño C.

¿Qué tipo de bolsas son compatibles con este cubo?

Cualquier bolsa de basura tradicional.

¿Hay cubos disponibles de otros tamaños?

Sí, los hay de 12 y 60 litros.

¿Solo se puede poner en la cocina?

No, gracias a sus dimensiones puede colocarse en cualquier habitación donde lo necesites.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de abril de 2026.