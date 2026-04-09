La forma más sencilla de renovar tu casa esta primavera: textiles en tonos frescos

Textiles de primavera: piezas de lino, yute, con colores luminosos y mucho más.

Ideas para transformar cada estancia, desde colchas y sábanas hasta manteles y fundas de cojín

El modo primavera ya está activado. Al igual que se hace el cambio de armario cuando llegan los meses más calurosos, la decoración del salón y demás estancias de la casa también pide un giro, especialmente en los textiles. Los tonos oscuros y los tejidos gruesos quedan en un segundo plano para dejar paso a colores más luminosos y materiales ligeros.

Desde colchas y fundas de cojín hasta manteles y servilletas: en EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado diferentes textiles para renovar estancias y vestir el hogar con la esencia de la primavera.

Colcha boutí fina

El tiempo ya ha hablado: es hora de cambiar el edredón por una colcha más fina que proteja sin dar calor en exceso. Este cubrecamas destaca por su suavidad, ligereza y capacidad termorreguladora, que aporta frescor y transpirabilidad. Fabricada en microfibra de alta calidad, está disponible en cuatro medidas para adaptarse a distintos dormitorios.

Colcha fina. AMAZON

Juego de sábanas

Su microfibra ligera es perfecta para el entretiempo. Ofrece un tacto suave y una sensación acogedora que invita a no levantarse de la cama. Incluye sábana bajera, encimera y dos fundas de almohada. Uno de sus grandes atractivos es la variedad: está disponible en 15 colores para encajar con diferentes estilos.

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Fundas de cojín de lino

El lino se convierte en el material estrella de la temporada: ligero, fresco y con estilo. triunfa en moda y también en los textiles del hogar.

Este pack de fundas de cojín proporciona suavidad, transpirabilidad y un diseño apto para lavadora. Están disponibles en varias medidas y en más de 20 diseños, desde beige y turquesa hasta naranja y rosa.

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Mantel de lino

Esta pieza se convierte en un auténtico superventas en cuanto el calendario marca primavera. Es el más deseado de su categoría superando las 11.000 valoraciones. Impermeable y resistente, viste la mesa con un aire natural y elegante.

Mantel impermeable. AMAZON

Set de salvamanteles

El conjunto cuenta con la combinación perfecta entre diseño y funcionalidad. Incluye piezas cuadradas y redondas que añaden un toque de decoración y llenan de estilo la mesa.

Lote de manteles individuales. AMAZON

Servilletas de tela de lino

Con mezcla de algodón y lino, este pack de 12 unidades combina estética y funcionalidad. Suaves y transpirables, son perfectas tanto para el día a día como para ocasiones especiales donde te conviertes en el anfitrión.

Servilletas de tela. AMAZON

Cortinas translúcidas

Cuando aumentan las horas de luz, qué mejor que elegir unas cortinas más ligeras que inunden de luz natural todo la casa. Este modelo, con un aspecto de lino, crea un ambiente cálido y acogedor.

Cortinas translúcidas. AMAZON

Alfombra de yute

El yute también gana protagonismo en estos meses. Fabricada con fibras 100% naturales, su diseño trenzado aporta un toque natural y rústico a cualquier estancia.

Alfombra de yute. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre textiles de casa para la primavera

¿Qué materiales se llevan más en textiles durante la primavera?

Los tejidos ligeros y naturales que aporten frescura, transpirabilidad y un aire relajado, como el lino o el yute.

¿Qué colores predominan en textiles en esta época?

Los tonos claros toman el protagonismo. Blancos, beiges y colores llamativos que reflejan la luz, amplían visualmente el espacio y crean ambientes más agrdables.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de abril de 2026.

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