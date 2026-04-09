La forma más sencilla de renovar tu casa esta primavera: textiles en tonos frescos
Ideas para transformar cada estancia, desde colchas y sábanas hasta manteles y fundas de cojín
El modo primavera ya está activado. Al igual que se hace el cambio de armario cuando llegan los meses más calurosos, la decoración del salón y demás estancias de la casa también pide un giro, especialmente en los textiles. Los tonos oscuros y los tejidos gruesos quedan en un segundo plano para dejar paso a colores más luminosos y materiales ligeros.
Desde colchas y fundas de cojín hasta manteles y servilletas: en EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado diferentes textiles para renovar estancias y vestir el hogar con la esencia de la primavera.
Colcha boutí fina
El tiempo ya ha hablado: es hora de cambiar el edredón por una colcha más fina que proteja sin dar calor en exceso. Este cubrecamas destaca por su suavidad, ligereza y capacidad termorreguladora, que aporta frescor y transpirabilidad. Fabricada en microfibra de alta calidad, está disponible en cuatro medidas para adaptarse a distintos dormitorios.
Juego de sábanas
Su microfibra ligera es perfecta para el entretiempo. Ofrece un tacto suave y una sensación acogedora que invita a no levantarse de la cama. Incluye sábana bajera, encimera y dos fundas de almohada. Uno de sus grandes atractivos es la variedad: está disponible en 15 colores para encajar con diferentes estilos.
39% de descuento, ahorra 9,34 euros.
Fundas de cojín de lino
El lino se convierte en el material estrella de la temporada: ligero, fresco y con estilo. triunfa en moda y también en los textiles del hogar.
Este pack de fundas de cojín proporciona suavidad, transpirabilidad y un diseño apto para lavadora. Están disponibles en varias medidas y en más de 20 diseños, desde beige y turquesa hasta naranja y rosa.
Mantel de lino
Esta pieza se convierte en un auténtico superventas en cuanto el calendario marca primavera. Es el más deseado de su categoría superando las 11.000 valoraciones. Impermeable y resistente, viste la mesa con un aire natural y elegante.
Set de salvamanteles
El conjunto cuenta con la combinación perfecta entre diseño y funcionalidad. Incluye piezas cuadradas y redondas que añaden un toque de decoración y llenan de estilo la mesa.
Servilletas de tela de lino
Con mezcla de algodón y lino, este pack de 12 unidades combina estética y funcionalidad. Suaves y transpirables, son perfectas tanto para el día a día como para ocasiones especiales donde te conviertes en el anfitrión.
Cortinas translúcidas
Cuando aumentan las horas de luz, qué mejor que elegir unas cortinas más ligeras que inunden de luz natural todo la casa. Este modelo, con un aspecto de lino, crea un ambiente cálido y acogedor.
Alfombra de yute
El yute también gana protagonismo en estos meses. Fabricada con fibras 100% naturales, su diseño trenzado aporta un toque natural y rústico a cualquier estancia.
Preguntas frecuentes sobre textiles de casa para la primavera
¿Qué materiales se llevan más en textiles durante la primavera?
Los tejidos ligeros y naturales que aporten frescura, transpirabilidad y un aire relajado, como el lino o el yute.
¿Qué colores predominan en textiles en esta época?
Los tonos claros toman el protagonismo. Blancos, beiges y colores llamativos que reflejan la luz, amplían visualmente el espacio y crean ambientes más agrdables.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de abril de 2026.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.