La puerta mosquitera magnética con la que ventilar toda la casa sin que entre ni un insecto en casa

Esta mosquitera se instala sin necesidad de utilizar herramientas, se adapta a la mayoría de puertas estándar y se abre fácilmente gracias a su cierre magnético

Llega la primavera y con ella apagamos la calefacción, retiramos los calefactores y cada vez las ventanas y puertas de casa pasan más tiempo abiertas para que corra el aire libremente y no se acumule el calor en casa. Todo es mucho más agradable que en invierno hasta que aparece el problema de todos los años cuando empezamos a dejar abierto: se empiezan a colar los mosquitos, moscas y otros insectos, lo que termina siendo tremendamente molesto, sobre todo por la noche o mientras comes.

Especialmente si vives en una casa con patio trasero o si tienes una terraza en tu piso, esta mosquitera magnética para puerta es una solución muy cómoda y fácil de instalar, diseñada para mantener la casa bien ventilada a la vez que sirve de escudo contra los mosquitos.

Cortesía de Amazon.

Se abre tan fácil como una cortina

Sin duda alguna, la gran funcionalidad que diferencia a esta mosquitera de sus posibles competidores en el mercado es su sistema magnético. Esto es clave para poder entrar y salir a través de ella sin tener que quitar y poner la mosquitera. Gracias a los 7 pares de imanes y los 6 pares de tiras magnéticas para poner en el centro de la mosquitera, se puede pasar a través de ella como si se tratara de unas simples cortinas puestas en la puerta. Esto se nota especialmente cuando tienes las manos ocupadas y quieres salir o si sueles poner el tendedero fuera.

Instalación rápida y sin complicaciones

Si siempre has pensado en colocar una mosquitera de este tipo en la puerta de tu terraza o del patio y no lo has hecho porque no te veías capaz de instalarla correctamente, con este modelo no te tendrás que preocupar. No necesitarás taladrar la pared ni utilizar herramientas para colocarla; basta con limpiar bien el marco de la puerta, colocar los adhesivos y asegurarte de que las tiras magnéticas queden en el centro. Además, sus medidas de 90 x 210 cm están diseñadas para encajar fácilmente con la mayoría de puertas estándar.

Cortesía de Amazon.

Una mosquitera efectiva y con un acabado elegante

Además de mantener fuera a los insectos gracias a su tejido de malla fina, es el accesorio perfecto para dejar pasar la luz y circular el aire. Esto es algo que agradecerás especialmente si la puerta está en tu dormitorio, ya que te permite dormir con la puerta abierta dejando pasar una ligera brisa, a la vez que evita que tengas el molesto zumbido de un mosquito molestándote toda la noche. Además, el material de poliéster es muy discreto y elegante, bastante similar al de una cortina transparente y ligera que no resulta incómoda para pasar.

Cortesía de Amazon.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de abril de 2026.

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