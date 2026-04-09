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Estilo de vida

La puerta mosquitera magnética con la que ventilar toda la casa sin que entre ni un insecto en casa

Esta mosquitera se instala sin necesidad de utilizar herramientas, se adapta a la mayoría de puertas estándar y se abre fácilmente gracias a su cierre magnético

La mejor mosquitera para proteger las puertas de casa de los molestos insectos.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
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Llega la primavera y con ella apagamos la calefacción, retiramos los calefactores y cada vez las ventanas y puertas de casa pasan más tiempo abiertas para que corra el aire libremente y no se acumule el calor en casa. Todo es mucho más agradable que en invierno hasta que aparece el problema de todos los años cuando empezamos a dejar abierto: se empiezan a colar los mosquitos, moscas y otros insectos, lo que termina siendo tremendamente molesto, sobre todo por la noche o mientras comes.

Especialmente si vives en una casa con patio trasero o si tienes una terraza en tu piso, esta mosquitera magnética para puerta es una solución muy cómoda y fácil de instalar, diseñada para mantener la casa bien ventilada a la vez que sirve de escudo contra los mosquitos.

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Se abre tan fácil como una cortina

Sin duda alguna, la gran funcionalidad que diferencia a esta mosquitera de sus posibles competidores en el mercado es su sistema magnético. Esto es clave para poder entrar y salir a través de ella sin tener que quitar y poner la mosquitera. Gracias a los 7 pares de imanes y los 6 pares de tiras magnéticas para poner en el centro de la mosquitera, se puede pasar a través de ella como si se tratara de unas simples cortinas puestas en la puerta. Esto se nota especialmente cuando tienes las manos ocupadas y quieres salir o si sueles poner el tendedero fuera.

Instalación rápida y sin complicaciones

Si siempre has pensado en colocar una mosquitera de este tipo en la puerta de tu terraza o del patio y no lo has hecho porque no te veías capaz de instalarla correctamente, con este modelo no te tendrás que preocupar. No necesitarás taladrar la pared ni utilizar herramientas para colocarla; basta con limpiar bien el marco de la puerta, colocar los adhesivos y asegurarte de que las tiras magnéticas queden en el centro. Además, sus medidas de 90 x 210 cm están diseñadas para encajar fácilmente con la mayoría de puertas estándar.

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Una mosquitera efectiva y con un acabado elegante

Además de mantener fuera a los insectos gracias a su tejido de malla fina, es el accesorio perfecto para dejar pasar la luz y circular el aire. Esto es algo que agradecerás especialmente si la puerta está en tu dormitorio, ya que te permite dormir con la puerta abierta dejando pasar una ligera brisa, a la vez que evita que tengas el molesto zumbido de un mosquito molestándote toda la noche. Además, el material de poliéster es muy discreto y elegante, bastante similar al de una cortina transparente y ligera que no resulta incómoda para pasar.

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