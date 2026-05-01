¿Cómo afectan las huelgas médicas a la Sanidad? Millones de citas canceladas, pero un impacto incierto en las listas de espera

Euskadi denuncia un aumento en la demora quirúrgica de casi un 50%, pero en otras comunidades que publican mensualmente los datos no se aprecia subida

Desde que comenzó el año, los médicos españoles han estado llamados a una huelga nacional un total de 14 días laborables distribuidos en tres semanas; la última, esta misma. Pese a que las comunidades autónomas han reportado seguimientos discretos (entre el 5% y el 25%, en función del territorio), los actos médicos cancelados que informan las consejerías se cuentan ya por millones, aunque no hay una estadística nacional que permita precisarlo.

¿Hasta qué punto repercute todo esto en las listas de espera? Hoy por hoy, es difícil de cuantificar. Parece inevitable que aumenten, aunque todas esas citas no pasan automáticamente a engrosarlas. Muchas se reagendan en huecos, se derivan a la privada (con el consiguiente coste) o son asumidas con más carga por los propios médicos en sus agendas, como ocurre en buena medida en la Atención Primaria, de la que no se publican datos oficiales de demoras.

Tanto estas últimas, como las pruebas canceladas, que tampoco forman parte de una estadística nacional integrada, acabarán repercutiendo en más esperas para los pacientes desde el momento en el que enferman hasta que sean atendidos o intervenidos, lo reflejen o no las cifras oficiales.

Euskadi ha cifrado en un aumento de casi un 50% en el tiempo de espera para cirugías: de 54 a 74 días, solo en el último mes, según datos ofrecidos esta semana por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en el Parlamento Vasco.

Estas cifras no están todavía publicadas, como tampoco las de la mayoría de las comunidades autónomas. Por ley tienen que hacerlo dos veces al año (en diciembre y junio) para la contabilidad nacional que lleva el Ministerio de Sanidad. Los del primer semestre, que son a los que estas huelgas están afectando, no se conocerán hasta después del verano.

Unas pocas autonomías sí publican datos mensualmente (incluso día a día). En ellas, curiosamente, no se aprecia impacto alguno del paro médico en las listas de espera. Incluso han bajado en algunos medidores.

En Madrid, a finales de marzo ―cuando ya sumaban dos semanas de huelga― había 106.511 personas esperando una operación. Son 3.000 más que dos meses antes, pero la media de espera era, según sus estadísticas, de 47 días, cinco menos que antes de los paros.

En Navarra, también a finales de marzo había 10.273 pacientes en las listas de espera quirúrgica, 400 menos que en enero. Los días de espera eran 92, cinco menos. En Cantabria, había 14.960 personas aguardando cirugía, apenas un centenar más que en enero, pero también bajaron los días: de 137 a 135. En Baleares también habían bajado dos días la demora.

Y algo muy parecido sucede en las listas de espera para una consulta en esas comunidades que publican datos actualizados de toda la autonomía (Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha lo hacen por hospitales o por especialidades, lo que hace inviable la comparación). Suben en Madrid y Cantabría, mientras bajan los días de demora, justo lo contrario que sucede en Navarra.

Traslado de las cancelaciones a las demoras

¿Cómo es esto posible? Jaime Pinilla, del Grupo de Investigación de Economía de la Salud y Políticas Públicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, explica que hay varias explicaciones y que la literatura científica a menudo no refleja un traslado de las huelgas saniarias a las listas de espera.

Pinilla recuerda un estudio realizado en Noruega tras una huelga de dos meses y medio de enfermería en el que, “sorprendentemente, no encontró efectos negativos en pacientes en espera”. La clave, según explica, estuvo en un esfuerzo intenso de selección de pacientes por prioridad y de depuración de las listas. “Encuentras muchos huecos que están ocupados y no son necesarios porque el paciente ha ido a otro centro o porque ya no lo necesita”, resume. Es decir, se trabajó mejor con la lista, “que es lo que no se está haciendo de manera rutinaria”.

Esta huelga de médicos de una semana al mes en España, además, está convocada con meses de antelación. “Aunque las agendas están muy apretadas, ha sido posible anticiparla de alguna forma, rebajándolas un poco para los días de huelga”, señala Pinilla.

Para el académico, el problema de fondo está en que el sistema no mide bien la espera completa del paciente. “El quid de la cuestión está en las listas encadenadas. Primero está la atención primaria, después la interconsulta con el especialista, luego las consultas externas, las pruebas diagnósticas y, si procede, la cirugía. Nuestro sistema de información está compartimentado y dividido, y nunca podemos ver la espera total”, advierte.

Este sistema de listas compartimentadas podría provocar que en una huelga con mucho impacto en consultas externas no se reflejase en la misma medida en la demora quirúrgica, ya que no llegarían solicitudes para cirugías programables al ritmo normal.

El eslabón más frágil en una huelga, sostiene Pinilla, son las pruebas diagnósticas, de las que no se publica información nacional homogénea. “Al final puede que nunca haya datos completos del efecto de la huelga, porque parte del impacto queda oculto antes de llegar a los indicadores oficiales”, concluye.

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha la modificación de un Real Decreto que pretende medir mejor la espera real de los pacientes desde el momento en que acuden por primera vez al médico de familia con una dolencia y el que son operados, dados de alta o reciben un tratamiento. Pero mientras no entre en vigor, seguirá siendo difícil saber las demoras reales del sistema y, por tanto, cómo están repercutiendo en él las huelgas.