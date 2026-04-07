Por qué cada vez más hombres eligen una ‘softshell’ como su chaqueta principal esta primavera

Para muchos, la primavera es la época más bonita del año. Es ese momento en el que los días cada vez son más largos, soleados y calurosos. Pero, a la vez que bonita, es una época del año un poco traicionera y conviene siempre salir con una chaqueta a mano, porque no sabes qué deparará el día. Puede que salgas pronto por la mañana y el día todavía sea demasiado fresco para ir en manga corta, o puede salir el sol y hacer mucho calor, pero cuando estás a la sombra sopla un viento que te deja congelado, y, por supuesto, en cualquier momento puede caer un chaparrón.

Por todo ello, cada vez más hombres están apostando por las softshell como su chaqueta de confianza para la primavera. Son especialmente útiles para esta estación por sus virtudes técnicas: ligereza, transpirabilidad, impermeabilidad y capacidad cortavientos. Todo esto hace que sea la chaqueta perfecta tanto para el día a día como para una escapada a la naturaleza el fin de semana.

Si buscas una chaqueta softshell de marca, con un buen descuento y que se adapte a tus gustos y necesidades, estos días en Amazon tienes disponibles estos tres modelos con una gran relación calidad-precio.

Chaqueta softshell de Helly Hansen

Si te gusta navegar, seguramente ya conoces Helly Hansen. Esta chaqueta, además de estar preparada para resistir el viento y la lluvia en su capa exterior, tiene una parte interior muy suave en el cuello, lo que la convierte en la prenda perfecta para ir protegido y cómodo al mismo tiempo.

36% de descuento, ahorras 54,51 euros.

Cortesía de Amazon.

Chaqueta softshell de Columbia

Columbia es una de las marcas técnicas de deportes de aventura más relevantes del momento por sus productos de gran calidad. Esta chaqueta es la típica prenda que compras para hacer deporte, salir los fines de semana de ruta o para dar un paseo por el campo, y acabas usándola a diario para ir a hacer un recado, ir a trabajar o simplemente llevándola siempre en la mochila por si refresca.

45% de descuento, ahorras 45,01 euros.

Cortesía de Amazon.

Chaqueta softshell de Joma

Si buscas algo sencillo y funcional para usar a diario, para ir al trabajo o para ponerte cuando sales del gimnasio, esta opción cumple con todos los requisitos y condiciones de una buena chaqueta softshell.

31% de descuento, ahorras 12,55 euros.

Cortesía de Amazon.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.