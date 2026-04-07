Ir al contenido
_
_
_
_
EscaparateEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

Por qué cada vez más hombres eligen una ‘softshell’ como su chaqueta principal esta primavera

Chaquetas ligeras, versátiles, transpirables e impermeables de marcas como Helly Hansen, Columbia o Joma, con descuentos superiores al 30%

La chaqueta perfecta para usar a diario en primavera.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Para muchos, la primavera es la época más bonita del año. Es ese momento en el que los días cada vez son más largos, soleados y calurosos. Pero, a la vez que bonita, es una época del año un poco traicionera y conviene siempre salir con una chaqueta a mano, porque no sabes qué deparará el día. Puede que salgas pronto por la mañana y el día todavía sea demasiado fresco para ir en manga corta, o puede salir el sol y hacer mucho calor, pero cuando estás a la sombra sopla un viento que te deja congelado, y, por supuesto, en cualquier momento puede caer un chaparrón.

Por todo ello, cada vez más hombres están apostando por las softshell como su chaqueta de confianza para la primavera. Son especialmente útiles para esta estación por sus virtudes técnicas: ligereza, transpirabilidad, impermeabilidad y capacidad cortavientos. Todo esto hace que sea la chaqueta perfecta tanto para el día a día como para una escapada a la naturaleza el fin de semana.

Si buscas una chaqueta softshell de marca, con un buen descuento y que se adapte a tus gustos y necesidades, estos días en Amazon tienes disponibles estos tres modelos con una gran relación calidad-precio.

Chaqueta softshell de Helly Hansen

Si te gusta navegar, seguramente ya conoces Helly Hansen. Esta chaqueta, además de estar preparada para resistir el viento y la lluvia en su capa exterior, tiene una parte interior muy suave en el cuello, lo que la convierte en la prenda perfecta para ir protegido y cómodo al mismo tiempo.

36% de descuento, ahorras 54,51 euros.

Chaqueta Softshell sobre fondo blanco.
Ver oferta de hoy

Chaqueta softshell de Columbia

Columbia es una de las marcas técnicas de deportes de aventura más relevantes del momento por sus productos de gran calidad. Esta chaqueta es la típica prenda que compras para hacer deporte, salir los fines de semana de ruta o para dar un paseo por el campo, y acabas usándola a diario para ir a hacer un recado, ir a trabajar o simplemente llevándola siempre en la mochila por si refresca.

45% de descuento, ahorras 45,01 euros.

Chaqueta Softshell sobre fondo blanco.
Ver oferta de hoy

Chaqueta softshell de Joma

Si buscas algo sencillo y funcional para usar a diario, para ir al trabajo o para ponerte cuando sales del gimnasio, esta opción cumple con todos los requisitos y condiciones de una buena chaqueta softshell.

31% de descuento, ahorras 12,55 euros.

Chaqueta Softshell sobre fondo blanco.
Ver oferta de hoy

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Almohada viscoelástica con soporte cervical para dormir de lado. COMPRA POR 34,99€
escaparate
Sudadera básica para hombre de Jack & Jones. COMPRA POR 22,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Inglés online
cursosingles
Mejora tu inglés con con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_