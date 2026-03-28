Mantén tu casa libre de moscas y mosquitos con este matamoscas eléctrico plegable

Este matamoscas funciona con una rejilla de alta tensión y puedes usarlo manualmente o dejarlo en modo estático para atrapar los mosquitos que se cuelen en tu casa

Nos hemos pasado todo el invierno deseando que pase la época de lluvia y frío para dar paso al sol y al calor. Aunque para muchos la primavera y el verano son la mejor época del año, hay otros que sufren algunos inconvenientes que acompañan a la temporada estival. Cuando llega el calor, viene acompañado de esos invitados que nadie quiere en casa: los mosquitos y las moscas. Da igual que tengas una de las mejores almohadas viscoelásticas, un ventilador silencioso de gran potencia y cierres las ventanas durante todo el día; de una forma u otra, esos insectos siempre consiguen colarse en casa. Si quieres evitar ese molesto zumbido de un mosquito alrededor de tu cabeza cuando estás a punto de dormir, hay muchas soluciones para evitarlo, pero no todas son tan prácticas ni rápidas como este matamoscas eléctrico.

Este matamoscas eléctrico, con forma de raqueta, es un sencillo accesorio perfectamente diseñado para eliminar moscas y mosquitos al momento.

Cortesía de Amazon.

Mucho más efectivo que un matamoscas tradicional

Si, cuando llega el momento de cazar mosquitos en la habitación antes de dormir, estás acostumbrado a hacerlo con un matamoscas tradicional, con este modelo eléctrico notarás rápidamente la diferencia. Basta con acercarlo al insecto, y la rejilla aplica una descarga de 4.000 V que lo elimina al instante, evitando que se escape una vez lo tengas localizado. Además, utilizar este matamoscas evitará que tengas que rociar con sprays antimosquitos toda la habitación. Y lo mejor es que, aunque no tengas mucha puntería, acertar es muy fácil gracias a su malla de alta densidad.

Diseño plegable y funcionamiento en modo estático

Lo mejor de este matamoscas eléctrico es que no funciona solamente cuando lo coges y lo utilizas manualmente. Gracias a su diseño plegable de 180°, puedes ponerlo en las mesillas de noche, en la mesa del comedor o mientras cenas en el patio de casa, y funciona como una trampa eléctrica para mosquitos y moscas. Además, gracias a su tamaño compacto y su peso ligero, apenas causa molestias ni ocupa mucho espacio en la mesa.

Cortesía de Amazon.

Batería recargable y uso sin complicaciones

Una de las cosas más cómodas de este aparato eléctrico es que funciona con batería de 1.500 mAh y se carga mediante USB-C. No depender de pilas y poder enchufarlo a la corriente con cualquier cable tipo C que tengas en casa lo hace muy útil para el día a día. Además, una sola carga puede durar varios días, dependiendo de cuánto tiempo lo mantengas conectado. Su batería es perfecta, sobre todo si lo vas a dejar conectado durante la noche o si lo quieres usar en una cena al aire libre en el patio.

El matamoscas eléctrico mejor valorado de Amazon

Con una valoración de 4,7 sobre 5 estrellas en Amazon, y gracias a su excelente relación calidad-precio, este matamoscas se está convirtiendo en un accesorio imprescindible para tener en casa en verano y en el mejor aliado de quienes más sufren las picaduras y los molestos zumbidos de los mosquitos durante la temporada estival.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Es seguro usarlo en casa?

Sí, pero con precaución. Conviene mantenerlo fuera del alcance de los niños y no tocar la malla mientras está en funcionamiento o cargando para evitar accidentes.

¿Hace mucho ruido al utilizarlo?

No mucho, solo escucharás un pequeño chasquido cuando atrapa un insecto.

¿Cómo se limpia?

Puedes retirar los restos de insectos agitándolo, con la mano o con una pinza si no te gusta tocar los insectos, pero recuerda que el dispositivo debe estar apagado.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de marzo de 2026.

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