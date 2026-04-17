El camino a las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en vivo | Petro afirma que la CIA tiene información de un “posible atentado” contra Iván Cepeda

Abelardo de La Espriella critica al expresidente Álvaro Uribe | El candidato presidencial de izquierda pide a los funcionarios no hacer campaña por él

El tablero de alianzas y apoyos electorales se sigue organizando. El partido Cambio Radical anunció que dejará en libertad a sus militantes para que respalden la candidatura que prefieran entre la de Paloma Valencia y la de Abelardo de la Espriella. El miércoles, el Partido Conservador anunció que se suma a la campaña uribista. Idéntica decisión había tomado el lunes el Partido de la U, al igual que la excandidata al Senado María Paz Gaviria, del Partido Liberal. Por otra parte, la mayoría de los congresistas del Partido Alianza Verde se ha decantado por apoyar al candidato oficialista, Iván Cepeda, con quien iniciaron conversaciones. Así las cosas, la Dirección Nacional del partido aprobó el proceso de escisión de la colectividad, el paso final de profundas divisiones internas, imposibles de ocultar. Con este anuncio, el centro político queda aún más desdibujado en el panorama electoral, pues ni siquiera ha logrado reunir apoyos alrededor de los candidatos que lo representan, Sergio Fajardo y Claudia López, nacidos de las entrañas de la colectividad.

Por otro lado, la excandidata de derecha, Vicky Dávila, ha regresado a los canales digitales del medio que dirigió hasta mitad del año pasado, la revista Semana. El domingo se publicó allí una entrevista que le hizo al excandidato de la ultraderecha, Abelardo de La Espriella, de quien fue una dura crítica por defender en el pasado al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Dávila estaba hasta hace muy poco apoyando a la ganadora de la consulta de la derecha, Paloma Valencia, como sus otros copartidarios. Pedía ante los micrófonos que Valencia ganara en primera vuelta. Ahora, en los canales de Semana, dice que no representa “ningún proyecto político”. “Acuérdese de que yo ya no soy candidata, a mí no me meta en esos enredos”, le pide ella a él en la conversación. “No, te tengo que meter porque estuviste ahí, el pasado no perdona”, le responde él.