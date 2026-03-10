Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
ESTILO DE VIDA

Día del Padre: 20 regalos por menos de 40 euros con los que acertar seguro

No dejes esta compra especial para última hora. Te proponemos diferentes detalles con los que podrás sorprender sin gastar demasiado

Te enseñamos diferentes obsequios para el Día del Padre con los que sorprender sin gastar de más. Maglara (© Getty Images)
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas

Cada vez falta menos para el Día del Padre, y aunque todos los días deberíamos celebrarlos, esta fecha es la excusa perfecta para demostrarles cuánto los queremos. Si aún no sabes muy bien qué comprarle y tienes un presupuesto ajustado, entonces te invitamos a seguir leyendo.

Hemos fichado algunos de los mejores regalos que están disponibles en Amazon. La característica principal de nuestra lista es que todas las opciones están disponibles por menos de 40 euros.

20 ideas de regalos para el Día del Padre

Como es costumbre, hemos elaborado una selección pensada en hombres de diferentes edades y gustos. Recuerda no dejar esta compra para último momento. ¡Revisa toda nuestra selección!

Caja de regalo para dos personas

Tu padre tendrá acceso a más de 1.000 actividades para relajarse junto a alguien más. La caja tiene una validez de tres años y se puede cambiar por otra de forma gratuita.

Caja regalo de experiencias.
Compra por 39,90€ en Amazon

Kit de cuidado para la barba

Incluye todo lo necesario: un champú, un acondicionador, un aceite para la barba, un peine, un cepillo y unas tijeras.

Kit de cuidado para la barba.
Compra por 22,99€ en Amazon

Reloj analógico

No podía faltar este accesorio que nunca pasa de moda. El reloj posee un diseño elegante y su movimiento de cuarzo asegura una gran estabilidad y un cronometraje preciso.

Reloj analógico.
Compra por 39,99€ en Amazon

Herramienta multiuso

Está fabricada con acero inoxidable y se puede usar como navaja, sierra, destornillador, silbato, etc.

Herramienta multiuso.
Compra por 24,97€ en Amazon

Masajeador cervical

El aparato combina una terapia de calor con un masaje para ayudar a aliviar los dolores y la fatiga muscular.

Masajeador cervical.
Compra por 39,99€ en Amazon

Zapatillas de estar por casa

Son las más vendidas de Amazon. Incorporan una plantilla con espuma viscoelástica que ofrece mayor comodidad.

Zapatillas de estar por casa.
Compra por 24,99€ en Amazon

Soporte para la mesita de noche

Esta estación tiene unas dimensiones de 5,5 x 19 x 15 cm. En ella se puede colocar el teléfono, las gafas, las llaves y otros objetos.

Soporte para la mesita de noche.
Compra por 24,99€ en Amazon

Cartera de cuero

Cuenta con un sistema de protección RFID/NFC y diferentes compartimentos para guardar las monedas y las tarjetas.

Cartera de cuero.
Compra por 32,90€ en Amazon

Cojín de soporte lumbar

Está hecho con espuma viscoelástica, lo que proporciona un apoyo perfecto para la espalda. Es ideal para llevar a la oficina o para los viajes largos en coche.

Cojín de soporte lumbar.
Compra por 39,99€ en Amazon

Cepillo de dientes eléctrico Philips

El dispositivo posee dos niveles de intensidad, tiene una gran autonomía y su cabezal ayuda a eliminar la placa bacteriana más fácilmente.

Cepillo de dientes eléctrico Philips.
Compra por 34,99€ en Amazon

Altavoz con soporte

El aparato integra una tecnología Bluetooth 5.4 para una conexión rápida y estable. También se puede usar solo como soporte para el móvil o la tablet.

Altavoz con soporte.
Compra por 26,99€ en Amazon

La caja de regalo más completa

Incluye un reloj de pulsera, unas gafas de sol, un cinturón y un llavero.

Caja de regalo para hombre.
Compra por 35,98€ en Amazon

Auriculares inalámbricos open-ear

Están equipados con ganchos que se ajustan cómodamente. Además, cuentan con una pantalla LED que permite vigilar el estado de la batería.

Auriculares inalámbricos.
Compra por 33,99€ en Amazon

Decantador de vino eléctrico

Está diseñado para adaptarse a casi cualquier tipo de botella de vino. Tiene un diseño sofisticado y se puede cargar mediante USB.

Decantador de vino eléctrico
Compra por 29,99€ en Amazon

Sudadera personalizada

Está confeccionada con una mezcla de algodón y poliéster. Lo mejor es que podrás escoger entre una amplia variedad de textos y colores.

Sudadera personalizada.
Compra por 28,95€ en Amazon

Neceser de viaje grande

Incorpora múltiples bolsillos, además de que cuenta con un compartimento especial para artículos húmedos. Está hecho con cuero PU y su revestimiento es resistente al agua.

Neceser de viaje grande.
Compra por 27,99€ en Amazon

Recortadora todo en uno Philips

Esta máquina incluye diferentes accesorios para poder utilizarla en el rostro, el pelo, la barba, la nariz o las orejas.

Recortadora todo en uno Philips.
Compra por 34,99€ en Amazon

Kit de cuidado facial Viking Revolution

El set perfecto para los hombres que quieren una rutina básica, sin complicaciones. Contiene una crema hidratante, una espuma limpiadora, un exfoliante facial y un contorno para los ojos.

Kit de cuidado facial para hombre.
Compra por 33,99€ en Amazon

Prismáticos

Pesan solo 260 g y tienen una lente objetivo de 25 mm. Serán los mejores aliados para observar detalles lejanos con claridad: montañas, aves, paisajes, etc.

Prismáticos.
Compra por 33,99€ en Amazon

Abridor de botellas de vino eléctrico

Está fabricado con un material de alta calidad, tiene un diseño elegante y su batería se carga mediante USB.

Abridor de botellas de vino eléctrico.
Compra por 20,86€ en Amazon

Preguntas frecuentes sobre estos regalos para el Día del Padre

¿Cómo elegir el mejor obsequio?

Eso dependerá de los gustos de tu padre. También puedes pensar en algo que le haga falta justo ahora: ropa, dispositivos tecnológicos o gadgets que favorecen su bienestar.

¿Cuál es la mejor opción para sorprenderle de verdad?

Lo más importante es la intención que tengas con el detalle. La caja de experiencia, la sudadera personalizada o el decantador de vino eléctrico son algunas de las ideas más originales de nuestra lista.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de marzo de 2026.

