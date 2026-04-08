El Gobierno alemán aclara que todos los hombres pueden permanecer más de tres meses en el extranjero sin pedir autorización

Tras el revuelo por la modificación legislativa, el ministro de Defensa aclara que la exigencia no se aplicará mientras el servicio militar siga siendo voluntario y no haya una situación de emergencia

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha tenido que salir a aclarar el alcance del párrafo modificado de la ley del servicio militar en Alemania, que establecía que los hombres de entre 17 y 45 años deben solicitar a las Fuerzas Armadas una autorización para estancias en el extranjero de más de tres meses. Tras todo el revuelo suscitado estos días por el cambio legislativo, el ministro ha asegurado que tal autorización no es necesaria, al menos mientras el servicio militar siga siendo voluntario y siempre y cuando no se produzca una situación de emergencia.

“Ya sea a los 17 o a los 45 años, o en cualquier edad intermedia, todos pueden, por supuesto, viajar. Y, en la actualidad, tampoco necesitan autorización para ello”, declaró Pistorius a la agencia alemana de noticias DPA este martes por la noche. A su vez, agregó que tampoco es necesario notificar una estancia prolongada en el extranjero. “Para mí son importantes los procedimientos no burocráticos y manejables. En la actual época de paz no habrá procedimientos de autorización. Suspendemos la obligación de autorización mientras el servicio militar sea voluntario”, dijo.

“Para ello, prevemos una excepción a la obligación de notificación establecida en principio por la ley”, subrayó. A lo largo de esta semana, se promulgará la disposición administrativa correspondiente, como complemento a la disposición del artículo 3 de la nueva Ley del Servicio Militar para suspender esta obligación. “Ya he dado instrucciones para que el decreto correspondiente, en el que ya están trabajando mis expertos, se aplique rápidamente”, añadió Pistorius.

El ministro insistió, así, en que nadie será reclutado contra su voluntad. “He defendido con éxito esta postura dentro de la coalición de Gobierno [entre conservadores y socialdemócratas]. Por lo tanto, actualmente no nos vemos en la situación de tener que recurrir a alguien que no esté disponible. Nuestro nuevo servicio militar debe ser tan atractivo que esto siga siendo así durante el mayor tiempo posible”, afirmó.

No obstante, el ministro defendió la disposición prevista en la ley, que calificó como “necesaria” y “de carácter preventivo”. “La situación sería diferente si se produjera un caso de tensión o de defensa y se tuviera que introducir el servicio militar obligatorio”, comentó. “Entonces sería decisivo para nosotros saber quién está realmente disponible y quién no”, agregó el socialdemócrata Pistorius, que recordó que la normativa se creó precisamente para un “caso de necesidad” de este tipo. Para saber, en caso de emergencia, “quién se encuentra en el extranjero por un periodo prolongado”.

En esencia, esta nueva ley se incluyó en 1965. Con la suspensión del servicio militar obligatorio en 2011, la obligación de obtener autorización quedó sin efecto, pero la disposición correspondiente se mantuvo en la ley. El 1 de enero de este año, es decir, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Modernización del Servicio Militar no solo se reactivó sino que se hizo una modificación de la antigua ley y se estableció que la norma de viaje se aplique ahora también “fuera de situaciones de tensión o de defensa”.

Varios soldados sostienen sus rifles durante el evento conmemorativo del 70º aniversario de la fundación de la Bundeswehr, en Renania-Palatinado, Maguncia (Alemania), el 19 de noviembre de 2025. picture alliance (dpa/picture alliance via Getty Images)

Hasta ahora, en todo el debate sobre los cuestionarios y la obligación de presentarse al reconocimiento médico, nadie se había dado cuenta de este cambio. “Esta norma, como tal, no es nueva, sino que ya se aplicaba, por ejemplo, en tiempos de la Guerra Fría y, de hecho, allí no tenía relevancia alguna, porque, en particular ―y esto también se aplica ahora―, esta normativa no está acompañada de sanciones”, ha explicado este miércoles la portavoz de Defensa Natalie Jenning. No obstante, ha aclarado que la novedad ahora es que “ya no se limita al caso de tensión y de defensa” como pasaba antes. Asimismo, ha destacado que se engloba dentro de una serie de “medidas preventivas” para el caso de que “la situación de seguridad se deteriore”.

“Es evidente que hacemos todo lo posible para evitar una situación de tensión y de defensa. Sin embargo, debemos ―y este es el trasfondo por el que se ha introducido ahora esta normativa― poder reaccionar ante los acontecimientos correspondientes y necesitamos entonces disposiciones legales adecuadas que surtan efecto de forma directa y rápida”, ha agregado Jenning durante la tradicional rueda de portavoces del Gobierno alemán.

El núcleo de la denominada Ley de Modernización del Servicio Militar es el reconocimiento médico obligatorio para los jóvenes nacidos a partir de 2008, además de un formulario que deben rellenar con todos sus datos. A mediados de enero, las Fuerzas Armadas alemanas comenzaron a enviar cuestionarios sobre el servicio militar. El objetivo es volver a contar con un registro de todos los hombres disponibles, así como sus aptitudes, y también reclutar a los que quieran hacer el servicio militar de manera voluntaria. Para ello, los jóvenes recibirán una remuneración mensual de al menos 2.600 euros brutos y otro tipo de incentivos como poder sacarse el carné de conducir si se comprometen a permanecer al menos un año.

Las mujeres no están obligadas a participar en el examen médico, ni a rellenar el formulario, ya que no están incluidas en la ley recogida en la Constitución que se pausó en 2011. Para incluirlas habría que modificar la Constitución. Con la reactivación de la ley del servicio militar se pretende reforzar la dotación de personal de las Fuerzas Armadas. El objetivo es aumentar el número de soldados en activo, que actualmente supera los 180.000, hasta alcanzar al menos los 260.000.

En caso de no conseguir reclutar voluntarios suficientes, Alemania puede establecer “un servicio militar obligatorio por necesidad”. De llegar a ese extremo, el Parlamento alemán tendría que votar primero al respecto en un nuevo procedimiento legislativo.