La funda de almohada de seda orgánica que arrasa por dejar la piel suave y el pelo más bonito al despertar

A todos nos ha pasado alguna vez (o muchas veces) que nos hemos despertado con marcas de la almohada en la cara o un peinado poco digno. Esto se debe a que utilizamos otro tipo de material tanto en nuestras fundas de almohada como en las sábanas; el algodón o el satén, que son los más extendidos, crean ficción.
Es por eso que en EL PAÍS Escaparate hemos encontrado la solución para decir adiós a esos inconvenientes y decir hola a despertarnos con mejor cara (y mejor pelo).
La seda protege tu piel y tu pelo
Al contrario que otros materiales, la seda orgánica de gran calidad de la que está hecha esta funda no causa fricción, lo que reduce la irritación y favorece la hidratación: se acabaron la piel seca y las marcas en la cara al levantarnos. Tu piel estará suave gracias a la delicadeza de la seda.
Por otro lado, como ya sabemos, el pelo también puede ser víctima de la funda de almohada que escojamos: puede crear enredos, encrespamiento e incluso roturas, especialmente si tenemos el cabello más débil. Todo eso desaparece con esta funda de seda; tu pelo permanecerá intacto durante toda la noche.
Puedes usarla en cualquier época del año: no importa que sea invierno o verano, puesto que la seda se adapta a la temperatura. Haga frío o calor, te mantiene fresco cuando las temperaturas son más altas y abrigado cuando son más bajas.
Probada y certificada por dermatólogos
Esta funda vale para todo el mundo. Está clínicamente probada por dermatólogos para pieles sensibles, por lo que no tendrás que preocuparte por si te puede dañar. También es apta para bebés.
Es de fácil cuidado
La calidad de la seda, que está libre de sustancias nocivas, propicia que la funda conserve su suavidad característica, pero hay que cuidarla con mimo. Debes lavarla en frío o en templado (nunca a más de 30 °C), en el programa Delicado/Seda de tu lavadora, o, si lo prefieres, a mano. Es importante usar un detergente pH neutro en lugar de uno normal y evitar suavizantes, desinfectantes y polvos. Para secarla, no uses secadora: déjala secar al aire y evita la luz solar directa. Se seca con rapidez y queda casi sin arrugas.
“Ha superado mis expectativas. Es una gozada dormir con esta funda de almohada”, comenta una usuaria. Ahora tú también puedes unirte a los más de 2.500 compradores que ya se han hecho con la suya.
