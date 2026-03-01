Ir al contenido
Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
Ilumina tus paredes de exterior con estos apliques solares: resisten a las inclemencias del tiempo y su carga es automática y duradera

Hay tres modos de iluminación y todos ellos proporcionan una luz brillante tanto arriba como abajo

Estos apliques solares son inalámbricos y duraderos.GETTY IMAGES
Blanca Mohedano Martínez
Blanca Mohedano Martínez
Las zonas exteriores de las viviendas (patios, terrazas, jardines, piscinas...) pueden ser los lugares ideales para tomarnos un descanso o celebrar algún acontecimiento especial con familia o amigos. Disfrutar de ellas durante el día no requiere mucho, pero, si queremos aprovechar el espacio también por la noche, resulta necesario invertir en algún tipo de luz para iluminar los momentos más oscuros y darle un toque ambiental.

Si tú también tienes alguna zona exterior, seguro que en algún momento te has planteado instalar algún tipo de lámpara, quizá en superficies como paredes o vallas. En caso de que sea así, hoy en EL PAÍS Escaparate te traemos una recomendación que hará que las zonas exteriores de tu casa brillen como nunca antes.

apliques solares para paredes de exterior
Estos apliques solares para exterior proyectan luz arriba y abajo

Tienen una luz brillante y, gracias a que se proyecta tanto arriba como abajo, el área de iluminación se amplía y se distribuye de forma uniforme, haciendo que desaparezcan los espacios oscuros y que tengas una sensación de mayor seguridad: se acabaron las sombras y el miedo a los tropiezos o posibles accidentes cuando cae la noche.

Hay tres modos de iluminación entre los que podrás elegir, y en todos ellos su lente convexa favorece que se difunda la luz de manera efectiva.

apliques solares para paredes de exterior
Se cargan con la luz del sol y duran entre 10 y 12 horas

La carga de estos apliques es automática y solo necesitan de 4 a 6 horas para cargarse. Cuentan con unos módulos solares de silicio monocristalino que utilizan con eficiencia para cargarse con autonomía, es decir, no tendrás que preocuparte por estar cargándolos.

Gracias a su sensor de luz, los apliques se encienden al anochecer de forma automática y tienen larga duración: de 10 a 12 horas. El brillo es ajustable, así que tienes la opción de adecuar la iluminación al ambiente que desees a la vez que ahorras energía.

apliques solares para paredes de exterior
Funcionan con cualquier clima

No vas a tener que preocuparte por las inclemencias del tiempo con estos apliques: son impermeables. Están diseñados a prueba de heladas y para resistir el agua, y su robusteza favorece que duren mucho más tiempo y que se reduzca la frecuencia de mantenimiento. Por si fuera poco, su impermeabilidad evita que se llenen de polvo. Una compradora que ya los ha probado asegura lo siguiente: “Dan un toque elegante, alumbran bastante y funcionan perfectamente aún mojándose con la lluvia”.

apliques solares para paredes de exterior
Son de fácil instalación

Hay dos opciones: puedes usar cinta adhesiva o, si lo prefieres, perforar agujeros en la superficie donde los vayas a instalar y usar tornillos. Tanto la cinta adhesiva como los tornillos están incluidos, así que puedes elegir entre ambas alternativas. Eso sí: no olvides limpiar la superficie antes de instalar los apliques si vas a usar la cinta adhesiva.

apliques solares para paredes de exterior
Preguntas frecuentes sobre estos apliques solares

¿Dónde se pueden instalar?

Puedes instalarlos en balcones, terrazas, jardines, porches, patios o cualquier zona exterior: escoge la pared o la valla que quieras.

¿Cuáles son los modos de iluminación disponibles?

Podrás ajustar la luz según el que más te guste: blanco cálido (si quieres un toque más acogedor), blanco neutro o blanco frío.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de marzo de 2026.

