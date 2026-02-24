Estos ganchos para levantar pesas son el ‘gadget’ que necesitas para proteger tus manos durante los entrenamientos

Están diseñados con una cobertura de goma antideslizante y correas ajustables para que realices tu rutina de ejercicios de forma cómoda y segura

Si hablamos de hacer deporte, acudir al gimnasio es una de las actividades más comunes entre la población. El auge de estos centros deportivos probablemente se deba a su polivalencia, ya que en ellos es posible asistir a clases de todo tipo, como: pilates, spinning, zumba, cross-fit o fitness, entre otras. Sin embargo, si hay una zona que siempre está llena en todos los gimnasios, esa es la sala de musculación.

Si bien es cierto que la actividad física es beneficiosa para la salud, a la hora de llevar a cabo nuestra rutina de entrenamiento, es muy importante tomar las precauciones correspondientes para evitar hacernos daño. Para ello, desde EL PAÍS Escaparate hemos descubierto unas muñequeras con gancho incorporado que son ideales para quienes pasan muchas horas levantando pesas en el gimnasio.

Muñequeras con ganchos para ejercicios de levantamiento de pesas. Cortesía de Amazon

Protege las palmas de tus manos

Si pasamos muchas horas realizando ejercicios de fuerza en el gimnasio, es fundamental proteger adecuadamente nuestras manos para evitar lesiones. De hecho, si nuestra rutina de entrenamiento se centra en el levantamiento de pesas y no tomamos las debidas precauciones, podemos llegar a hacernos daño o presenciar la aparición de ampollas o callos en las palmas de nuestras manos.

Para prevenir este tipo de molestias, cada una de estas muñequeras incorpora un gancho para proporcionarte mayor comodidad y estabilidad a la hora de levantar pesas.

Mayor capacidad de sujeción

Asimismo, utilizando estas muñequeras especiales, evitas el contacto directo de la piel con el metal y consigues una mayor capacidad de sujeción, ya que te permiten anclar las pesas de forma segura. En concreto, estas correas de mano están diseñadas para fortalecer tu agarre, especialmente mientras realizas entrenamientos de tracción.

Por otro lado, los ganchos están hechos de neopreno suave, pero extremadamente grueso (8 mm), y de alta calidad.

Evitan el contacto directo de la piel con el metal. Cortesía de Amazon

Muñequeras acolchadas de neopreno

Para mayor bienestar y confort, las correas de las muñecas están fabricadas a base de algodón, son acolchadas y también están recubiertas con neopreno suave. Diseñadas con una tela de calidad premium, solo tienes que ajustarlas a la medida de tus muñecas antes de cada entrenamiento.

Son resistentes y fáciles de usar, así lo confirma este comprador: “Muy buenas, velcro resistente. Las uso para hacer espalda en máquinas y genial. De tanto uso se acaba deteriorando la capa negra del enganche metálico, pero eso es sólo estético y no afecta”.

Muñequeras acolchadas para mayor comodidad. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre estos ganchos para levantamiento de pesas

¿Para qué tipo de ejercicios son útiles estas muñequeras con gancho?

Estos ganchos te ayudarán a mejorar tus técnicas de levantamiento de pesas, culturismo y cross-fit. En concreto, son ideales para levantamiento de peso muerto, encogimientos de hombros y remo con barra, con cable o vertical.

¿Estas muñequeras son cómodas?

Sí, están diseñadas para ser cómodas de llevar. Para ello, la correa está recubierta con neopreno suave y acolchado.

¿Cuáles son otras alternativas para proteger las manos?

Para proteger tus manos durante los entrenamientos puedes seguir estos consejos:

Mantener tus manos secas: el sudor y la humedad pueden hacer que las pesas se resbalen, por lo que es recomendable utilizar una el sudor y la humedad pueden hacer que las pesas se resbalen, por lo que es recomendable utilizar una toalla pequeña para poder secar tus manos al terminar cada ejercicio.

Guantes de entrenamiento: parecidos a estas muñequeras, son una forma efectiva de proteger tus manos al levantar pesas. Por lo general, los parecidos a estas muñequeras, son una forma efectiva de proteger tus manos al levantar pesas. Por lo general, los guantes para el gimnasio suelen estar acolchados en la palma de la mano para reducir la presión y el impacto.

Cintas protectoras: las las cintas protectoras también son una opción práctica para prevenir lesiones. Su funcionamiento es muy sencillo: se envuelven alrededor de los dedos y las palmas para proporcionar mayor agarre y protección.

