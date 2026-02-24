La estantería que convierte el espacio sobre el inodoro en almacenaje extra por solo 20 euros

Esta estantería con tres niveles está fabricada con acero inoxidable, sus patas son antideslizantes y cuenta con un soporte de pared antivuelco

Sobre todo, en los pisos actuales de las grandes ciudades, el baño es uno de los espacios donde siempre falta sitio, ya sea para almacenar papel higiénico o para dejar tus productos de belleza. Entre toallas de baño, cepillos de dientes eléctricos, jabón de manos y demás productos de higiene y pequeños accesorios, es fácil que todo termine esparcido por cualquier rincón, convirtiendo el baño en un caos. Si los metros cuadrados de tu baño son escasos, la única manera de conseguir ampliar tu zona de almacenamiento es en vertical.

Por este motivo, tener una estantería que, además de vertical, no inhabilite metros cuadrados del baño es perfecto para ganar espacio y tener un baño más ordenado e higiénico. Por este motivo, esta estantería de 3 niveles se ha convertido en la más vendida de su categoría en Amazon.

Crea espacio donde antes solo había un hueco

Normalmente, el hueco encima del inodoro siempre está vacío. Con esta estantería puedes hacer que este hueco, a priori inútil, se convierta en un espacio funcional donde almacenar cualquier cosa que necesites. En lugar de tener todo repartido por el lavabo o guardado en armarios demasiado llenos, este espacio te permite tenerlo todo ordenado y a mano. Sus dimensiones compactas de 47 x 26 x 153 cm hacen que encaje bien en cualquier tipo de baño pequeño.

Fácil de montar, minimalista y de buena calidad

Lo mejor de esta estantería es que, incluso sin experiencia previa ni ser el más manitas de la casa, puedes montarla tú solo en cuestión de minutos. Su diseño encaja bien en casi todos los baños de estética minimalista y está fabricada con acero inoxidable de alta calidad, lo que la hace perfecta para un espacio húmedo como es el baño de una casa.

Estable, robusta y ligera

Esta estantería está diseñada para soportar hasta 55 kg de peso. Sus patas cuentan con una base ajustable y antideslizante que, sumada al soporte antivuelco, le aporta al mueble una sensación de estabilidad y seguridad muy necesaria para evitar accidentes. Además, al ser una estructura abierta y ligera, no sobrecarga el espacio, como puede suceder si, en lugar de este tipo de muebles, pones uno demasiado voluminoso. Este mueble te da ese espacio de almacenamiento extra sin perder la sensación de amplitud que necesitas en un espacio pequeño.

