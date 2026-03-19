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Sociedad
Reino Unido

Kevin Spacey cierra un acuerdo extrajudicial con sus acusadores de acoso sexual

El actor fue absuelto de nueve delitos en 2023, pero se enfrentaba a una nueva demanda civil

Kevin Spacey, el 26 de julio de 2023, sale de un juzgado de LondresSusannah Ireland (REUTERS)
Rafa de Miguel
Rafa de Miguel
Londres -
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El actor Kevin Spacey ha cerrado un acuerdo extrajudicial con las tres personas que le habían acusado de acoso sexual en un tribunal londinense de la jurisdicción civil, según ha confirmado la BBC. El caso debía ser visto en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales a finales de este año, pero el pacto alcanzado con sus acusadores archiva definitivamente el proceso.

Spacey ya fue absuelto de nueve delitos sexuales por la justicia del Reino Unido en 2023, pero se enfrentaba ahora a una demanda civil planteada por tres de sus supuestas víctimas. Le acusaban de acosos cometidos entre 2000 y 2013.

Dos de ellas han mantenido en todo momento el anonimato, y solo se las conoce por las siglas L.N.P. y G.H.I. La primera acusó al actor, de 66 años, de haberla “acosado deliberadamente” en 12 ocasiones, entre 2000 y 2005. La segunda, que conoció a Spacey cuando estaba al frente del Old Vic Theatre, asegura que sufrió “daños psiquiátricos y pérdidas financieras” a consecuencia de un supuesto acoso que tuvo lugar en 2008.

El tercer acusador no ha tenido problema en desvelar su identidad. Ruari Cannon formaba parte del elenco de la obra Dulce Pájaro de Juventud de Tennessee Williams, que se representó en el Old Vic en 2013. Asegura que Spacey le agarró los genitales durante la fiesta de la noche del estreno. El actor ha negado todas las acusaciones, que ha calificado de “ridículas”.

El actor estadounidense resurgió desafiante en 2023 ante la opinión pública después de ser absuelto en el juicio penal, aunque ha admitido un “mal comportamiento” en el pasado, y haber sido “demasiado tocón” en ocasiones, pero nunca ha descrito esos episodios como actos de manoseo sexual.

En el juicio celebrado en Londres en 2023, fue absuelto de siete delitos de agresión sexual, otro de forzar a una persona a mantener relaciones sin su consentimiento y otro de penetración sin consentimiento.

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