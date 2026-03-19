CC OO denuncia a Glovo ante la Audiencia Nacional por ejecutar un “ERE encubierto”

El sindicato con más representación en Glovo, CC OO, carga contra la empresa porque, en su opinión, ha ejecutado un Expediente Regulador de Empleo (ERE) encubierto. El sindicato ha formalizado una denuncia ante la Audiencia Nacional por el despido “masivo” que, critican, la empresa viene ejecutando, “superando con creces los 30 despidos en los últimos 90 días, que requieren la presentación oficial de un ERE”. CC OO ya anticipó que tomaría este camino la semana pasada, después de que la empresa anunciase la presentación formal de un ERE para 750 repartidores. La compañía, contactada por este periódico, ha declinado pronunciarse.

La empresa de reparto de comida ha planteado el ERE menos de un año después de culminar su transición a un modelo asalariado, tras años de presión del Gobierno y de la justicia para que abandonase su esquema de falsos autónomos. En julio del año pasado, la plantilla de repartidores asalariados rondaba las 14.000 personas. El anuncio de que trabajaría enteramente con asalariados llegó en diciembre de 2024, un día antes de que su fundador, Oscar Pierre, declarase en un proceso penal acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.

En una nota de prensa distribuida este jueves, CC OO asegura que Glovo “está queriendo imputar a la plantilla su nefasta gestión empresarial, que provoca una pérdida de cuota de mercado, y trata de buscar un modelo de utilización de trabajadores y trabajadoras de usar y tirar en función del volumen de pedidos”.

CC OO asegura, sin cuantificar los ceses, que “con los despidos en una sola provincia de España, Glovo supera los 30 despidos en un solo mes, debiendo ser la mayor parte de ellos improcedentes”. El sindicato explica que esas salidas, que denuncia desde hace meses, se amparan en un régimen sancionador “que no les debe ser de aplicación en base al convenio colectivo que aplica la empresa, que es el estatal de empresas de mensajería de 2006″.

Según explica el sindicato, “en algunos de los despidos Glovo alega supuestos tiempos de espera promedios en la entrega excesivos y lo que llaman no shows [no presentarse]“. Además, dicen que se ha llegado a sancionar y despedir a varias personas ”por faltar a un turno de trabajo en días de alerta climatológica de nivel rojo". El sindicato dice que intentará que se readmita a estas personas, “a las que además la empresa tendrá que abonar los salarios de tramitación”.

En la nota de prensa, CC OO aprovecha para volver a criticar el modelo de subcontratación que fomenta Glovo en algunos territorios y que rige en otras compañías del sector, como Uber Eats. “El sindicato entiende que esta externalización es una cesión ilegal de personas trabajadoras que ahora la empresa quiere intensificar tras la ejecución de los despidos masivos, con el único objetivo de precarizar, dividir e impedir la organización de las personas trabajadoras en Glovo”, finaliza CC OO.

Según Glovo, el ERE que ha presentado se relaciona con una contracción de la disponibilidad de la plataforma en algunas ciudades medianas y pequeñas, debido a complicaciones operativas. “Glovo se ve obligado a reducir su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para evitar su cierre. Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la app [aplicación] de Glovo mantiene de momento su operativa habitual”, dijo un portavoz de la firma al anunciar el despido colectivo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo entonces que su departamento garantizará que Glovo cumpla las normas en el desarrollo del ERE. “No vamos a permitir ningún chantaje por parte de Glovo ni de ninguna otra empresa. En España solo se trabaja con derechos y eso garantiza la ley rider”, indicó Díaz en la red social Bluesky.