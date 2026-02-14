La lámpara que se adapta a ti: 10 niveles de brillo, 5 tonalidades y protección ocular certificada

Un flexo led con cuello de cisne de 360º y una pinza metálica que asegura un agarre firme en superficies de hasta seis centímetros

Cuando nos pasamos muchas horas estudiando o trabajando, es muy importante contar con un espacio acondicionado para ello. Desde una silla ergonómica para estar cómodos, hasta una lámpara de estudio para cuando la luz natural no sea suficiente.

Hoy, en EL PAÍS Escaparate, hablamos de un flexo led con pinza que te hará más llevaderas las horas de estudio, tal y como indica este comprador: “es una buena opción para estudiar por la noche, sobre todo por el poco espacio que ocupa”.

Esta lámpara de escritorio te ayuda a prevenir la fatiga visual, cuenta con diferentes modos de color e intensidades de brillo y tiene un cuello de cisne regulable que te permite enfocar el haz de luz en la dirección que quieras.

La lámpara de estudio que necesitas para tu escritorio

Si pasas muchas horas frente al escritorio, ya sea por trabajo o estudio, esta lámpara no solo te hará compañía, sino que te ayudará a prevenir la fatiga ocular. En concreto, permite sesiones de más de ocho horas sin cansancio visual, sequedad ni dolor de cabeza.

Como está diseñada específicamente para estudiantes, opositores, o personas que teletrabajan a menudo, cuenta con tecnología de difusión led sin parpadeo ni luz azul. Además, a diferencia de los flexos básicos, los 1.200 lúmenes reales de esta lámpara ofrecen una claridad excelente.

Cinco temperaturas de color y diez niveles de brillo

Adapta la luz a cada necesidad. Cuenta con cinco modos de iluminación (de 6500K a 3000K) y diez niveles de brillo. Por ejemplo, se recomienda utilizar la luz fría en aquellos momentos en los que necesites máxima concentración o durante tareas de precisión, como puede ser hacer una manicura, coser o modelar. Por otro lado, la luz natural está pensada para cuando debes realizar una lectura prolongada, ya sea leer apuntes o una novela y, por último, la luz cálida funciona para relajarte antes de dormir.

Por otro lado, esta lámpara tiene una función de memoria inteligente que se configura fácilmente. Al encenderla, programa la temperatura de color y el brillo para que se restablezcan automáticamente la próxima vez que enciendas la luz. También tiene un temporizador de 45 minutos, ideal para leer en la cama y no tener que preocuparte de apagarla en caso de que te quedes dormido antes.

Pinza metálica con agarre firme y cuello de cisne de 360º indeformable

Para sujetarla a la mesa o al cabecero de la cama, cuenta con un clip de metal robusto con almohadillas anti-arañazos que se fija con firmeza a superficies de hasta 6 cm. Es muy útil para escritorios pequeños, mesas de dibujo o literas, ya que permite liberar el espacio de trabajo.

Asimismo, está diseñada con un brazo flexible recubierto de silicona premium, que cuenta con la rigidez necesaria como para mantener la posición sin caerse. Solo tienes que encargarte de dirigir el haz de luz hacia el teclado o el libro con el que estés trabajando.

Preguntas frecuentes sobre esta lámpara de escritorio

¿Es fácil de instalar?

Sí, para colocarla en el escritorio o en el cabecero de la cama, cuenta con un clip de metal resistente y muy fácil de usar.

¿Es recargable?

No, no es recargable. La lámpara debe estar enchufada a la corriente a través del cable usb incluido. Sin embargo, no viene con adaptador, por lo que debes utilizar un cargador propio.

