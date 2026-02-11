¿Cómo impermeabilizar la madera del hogar? Guía básica con los consejos y productos más útiles.

Impedir el desgaste y la aparición de hongos o manchas indeseadas es posible, tanto en muebles de interior como de exterior, gracias a estas soluciones eficaces

El paso del tiempo afecta a según qué materiales del hogar de forma más notoria: los tejidos, la pintura de las paredes, el desgaste de los suelos o los objetos expuestos a las inclemencias del tiempo suelen ser los primeros que necesitan ser sustituidos o reparados. Si deseamos escoger esta última opción, impermeabilizar la madera nos asegurará que los muebles construidos con ella se mantengan en perfecto estado durante más tiempo, no viéndose estropeados por elementos como el agua o los rayos solares. Dichos productos que se usan como impermeabilizantes para la madera se pueden encontrar en las grandes plataformas online a precios asequibles. Tanto para mobiliario interior como exterior, en EL PAÍS Escaparate hemos realizado una selección muy completa.

Pero antes de entrar de lleno en el listado que hemos elaborado, nos gustaría repasar los beneficios principales que tiene el impermeabilizar las superficies de madera domésticas.

¿Por qué es bueno impermeabilizar la madera?

Al contrario que otros materiales más duraderos sin que apenas se note el paso del tiempo en ellos, la madera es un elemento que se hincha, se contrae y se deforma según le afecten los elementos ambientales de su alrededor. Por eso mismo, las ventajas de dar una capa impermeabilizante a este material resultan más diferencial de lo que pueda parecer:

Previene la aparición de hongos: el moho deteriora la madera de manera rápida y constante debido al alto grado de humedad, sobre todo, en épocas invernales.

Impide que la madera absorba agua: si pasa, acaba por hincharse y deformarse.

Mantiene a raya las manchas: así como la decoloración o la falta de textura.

Dificulta la aparición de insectos: la madera húmeda es un caldo de cultivo para que surjan las termitas y la carcoma.

Frena la destrucción de la madera: con motivo de la pudrición avanzada.

Incrementa la vida útil del material: impermeabilizar puede proteger la madera durante una gran cantidad de años.

Básicos que aplicar antes de impermeabilizar la madera

Lote de esponjas de lijado con varios espesores (seis unidades)

En casa, nunca está de más tener a mano una serie de lijas con las que tratar distintos productos acabados en madera. Las que destacamos en la imagen tienen hasta seis granos diferentes y cuentan cuatro superficies cubiertas con arenas minerales de alta calidad.

Lote de esponjas de lijado con varios espesores (seis unidades). CORTESÍA DE AMAZON

Set de brochas multiusos de distintos tamaños

Al contrario que un rodillo, un paño o un espray, la función de la brocha para impermeabilizar maderas resulta básica: esta permite controlar la cantidad justa en todo momento e introducirla de manera natural en cada poro. Además, extiende el producto de manera uniforme y cubre por igual regiones irregulares y bordes.

Set de brochas multiusos de distintos tamaños. CORTESÍA DE AMAZON

Pintura selladora al agua para madera (750 ml)

De secado rápido y sin olor, este producto ofrece una excelente penetración, adherencia y relleno en muebles ubicados dentro del hogar. Se usa, precisamente, como un elemento base que se aplica antes del resultado final para sellar los poros e impedir descamaciones. Resulta ideal para incrementar la duración del barniz o pintura que se pondrá después.

Pintura selladora al agua para madera (750 ml). CORTESÍA DE AMAZON

Productos para impermeabilizar la madera de interior

Cera de abeja natural para muebles

Ideal para aplicar en muebles de interior, superficies decorativas o en maderas antiguas donde se desea restaurarlas. Aunque no repele la lluvia, esta cera de abeja es excelente para resistir ante salpicaduras de agua o humedad ambiental. Además, evita que se reseque y se agriete la madera, proporcionando un brillo más cálido. Ahora, es el más vendido en Amazon.

Cera de abeja natural para muebles. CORTESÍA DE AMAZON

Aceite para madera de grado alimenticio

Las tablas de cortar de bambú o de madera natural, así como otras encimeras y utensilios del mismo material necesitan también de cuidados. Por eso, los aceites minerales son una gran opción. El de la imagen ofrece una protección duradera ante la desecación y la aparición de pequeñas grietas. Su fórmula es transparente, inodora e insípida.

Aceite para madera de grado alimenticio. CORTESÍA DE AMAZON

Productos para impermeabilizar la madera de exterior

Aceite natural de linaza para madera

Protege, trata, repara e hidrata en profundidad tanto la madera de interior como la que está más expuesta a la humedad de manera directa. Su fórmula es incolora y preserva cualquier tipo de madera sin tratar durante largo tiempo. Con todo, se absorbe muy rápido y deja un acabado y un brillo muy naturales. Sus ingredientes son completamente naturales.

Aceite natural de linaza para madera. CORTESÍA DE AMAZON

Aceite de tung puro apto para todo tipo de maderas

“Es una belleza como queda la madera después de una buena mano de este genial aceite”, comenta un usuario. Apto también para usar en superficies donde se manipulan alimentos, este aceite especial para madera mejora el grano y la belleza natural de la misma, dejando un acabado resistente a las manchas y el agua. Válido para muebles de interior y exterior.

Aceite de tung puro apto para todo tipo de superficies de madera. CORTESÍA DE AMAZON

Aceite de teca natural con filtro solar incluido (750 ml)

Aunque también se puede aplicar en mobiliario bajo techo, este producto entrega todo su potencial en muebles expuestos a la intemperie. Es ideal para aquellas que tengan una veta dura (como el roble, por ejemplo), además de que resiste muy bien los rayos solares y la acción del agua. Su cubertura es completa en cuestión de minutos y de rápida absorción.

Aceite de teca natural con filtro solar incluido (750 ml). CORTESÍA DE AMAZON

Pintura protectora con acabado mate en distintos tonos (750 ml)

Su interés no para de aumentar en Amazon y ya reúne más de 1.200 valoraciones. Se puede elegir con un tono incoloro, pero también con aspecto a caoba, castaño, nogal, pino, roble o teca, dependiendo de la madera a tratar. “Perfecto, fácil de limpiar, no huele y deja un gran acabado”, dice un comprador. El producto es resistente al agua y a la radiación solar y su estructura microporosa permite la transpiración, regulando la humedad.

Pintura protectora con acabado mate en distintos tonos (750 ml). CORTESÍA DE AMAZON

Lasur al agua hidrófugo con acabado transparente (3 litros)

Formulado a base de agua, este producto ecológico es hidrorepelente y muy duradero: hasta diez años de protección frente a la intemperie. Además, no forma ninguna película exterior ni altera el color original de la madera tratada. Es permeable al vapor del agua y evita la merma de la madera con grietas indeseables asociadas. Se aplica con una sola mano.

Lasur al agua hidrófugo con acabado transparente (3 litros). CORTESÍA DE AMAZON

Tratamiento impermeabilizante para maderas en exteriores (5 litros)

Esta solución profesional proporciona hasta diez años de protección en mobiliario exterior. Su fórmula crea una barrera muy eficaz al bloquear la entrada de humedad, evitando que se pudra la madera. Al ser líquido, resulta menos visible que usar otros aceites o barnices. Además, se ajuste a la humedad ambiental y evita deformidades.

Tratamiento impermeabilizante para maderas en exteriores (5 litros). CORTESÍA DE AMAZON

Barniz impermeabilizante marino con acabado transparente (750 ml)

Su acabado mate y su gran resistencia hacen de este barniz específico un producto ideal para proteger a la madera del sol, la lluvia y la humedad costera. Tiene, por tanto, cualidades hidrofugantes y no altera el veteado de la madera. Su secado es rápido, no se cuartea, es fácil de aplicar y muy impermeable, adherente y elástico. Su acabado es mate.

Barniz marino con acabado transparente (750 ml). CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre madera impermeabilizada

¿Cuáles son los productos que sirven para impermeabilizar la madera de exterior?

El barniz marino, la pintura acrílica o los llamados lasures para exterior son los únicos que resisten la variabilidad climática sin estar protegidos bajo techo. Por tanto, los distintos tipos de aceites, ceras o barnices al agua solo sirven para utilizar sobre muebles interiores.

¿Es necesario dar un tratamiento previo antes de impermeabilizar la madera?

En efecto. Tanto si es nueva como si es nueva, antigua o dispone de mucha porosidad. Siempre es recomendable aplicar un tratamiento fungicida para impedir la aparición de hongos o carcoma.

¿Cuántas capas se deberían aplicar sobre la madera?

No deberían darse más de cuatro pasadas. La primera hace penetrar el producto, la segunda lo sella y la tercera sobreprotege la superficie a tratar si se encuentra demasiado expuesta a los elementos climáticos.

¿La cera de abeja impermeabiliza por completo?

La cera de abeja cumple dicha función, pero solo de manera superficial. No sirve para aplicar en zonas de exterior donde la madera se vea expuesta de manera constante.

¿Es necesario lijar antes de impermeabilizar?

Así es. Hacerlo elimina las imperfecciones y abre los poros.

¿A qué temperatura se debe impermeabilizar las superficies de madera?

La temperatura lo es todo en este aspecto. Por eso, no debería realizarse esta tarea a una temperatura inferior a los 10 grados ni a una superior a 25 grados. La madera debe estar bien seca, no debe darle el sol directo y es necesario evitar rachas de viento intensas.

¿Qué objetos del hogar se les puede aplicar una impermeabilización?

Todo tipo de muebles (también decorativos), cajones, marcos, encimeras y utensilios de cocina. En puertas, molduras, mesas, casetas, vallas, celosías o casetas exteriores también.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.