Este producto elimina el moho de las juntas de los azulejos de forma rápida y efectiva

El mejor producto para eliminar el moho de las juntas de las baldosas de la ducha.

Este limpiador está diseñado para limpiar y blanquear juntas tanto en interiores como en exteriores, actuando directamente sobre el moho causado por la humedad

Seguro que una de las cosas que más odias cuando toca hacer una limpieza en profundidad en el cuarto de baño o en la cocina son las manchas negras que, con el paso del tiempo, se van incrustando en las juntas de los azulejos. Estas manchas de moho, en la gran mayoría de los casos, se deben a la humedad, que poco a poco, con el paso del tiempo, va dejando ese rastro de moho desagradable que, si no lo pillas a tiempo, puede llegar a ser muy complicado de eliminar. Da igual cuántos productos de limpieza utilices o cuánto rasques con una esponja: aunque consigas eliminarlo, el moho acaba volviendo a aparecer si no se trata de raíz, sobre todo en esas zonas de la casa donde el vapor causado por las sartenes antiadherentes al cocinar o por el agua de la ducha genera más suciedad de lo que parece.

Este producto es un limpiador diseñado para acabar con el moho desde la raíz. Viene en un cómodo formato de spray con una capacidad de 500 ml.

Limpia y blanquea juntas en interiores y exteriores

Aunque es un producto con una misión muy concreta, lo mejor es que está diseñado para ser mucho más versátil de lo que parece. No solo es útil en el interior de la casa para usarlo en el baño o la cocina, también es útil para usarlo en terrazas, patios, piscinas, jardines o sótanos húmedos. Si tienes juntas que se han ido oscureciendo con el tiempo por la humedad, da igual dónde estén, ya que este producto te ayudará a devolverles un aspecto blanco y limpio que las dejará como nuevas.

Elimina la suciedad desde la raíz

Una de las características por las que este producto destaca sobre el resto de su categoría es que no se limita únicamente a ocultar las manchas o reducirlas temporalmente de manera superficial. Este producto está desarrollado con una fórmula con cloro activo que hace que actúe directamente sobre el moho, eliminándolo desde la raíz. Además, también es efectivo para combatir del mismo modo el musgo si tienes un jardín o las algas que se puedan quedar impregnadas en la parte baja de un kayak.

Uso sencillo para la limpieza diaria

Lo mejor de este producto es que su formato spray hace que sea muy fácil de utilizar. Tras pulverizarlo y dejarlo actuar unos minutos, lo habitual es dejarlo actuar unos 10 minutos. Después, basta con aclarar con abundante agua caliente, ayudándote con una esponja húmeda para retirar los restos de suciedad sobrantes. No hace falta insistir en exceso ni usar herramientas abrasivas. Para finalizar, basta con pasar un trapo para secar la superficie y volverás a ver las juntas blancas como si acabaras de realizar una limpieza profesional.

El producto para deshacerse del moho más vendido de Amazon

Con una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas, después de casi 2.000 reseñas y más de 3.000 unidades vendidas solamente durante el mes pasado, este spray se ha convertido en el producto que no puede faltar en ningún hogar que quiera mantener las juntas de las baldosas, los azulejos o cualquier espacio en el que se acumule moho libre de suciedad permanente.

Preguntas frecuentes

¿Sirve para moho que lleva mucho tiempo incrustado en las juntas de los azulejos?

Funciona tanto en moho reciente como en manchas que llevan tiempo y que no eres capaz de eliminar con otros productos parecidos.

