Sona 3: así es la versión mejorada del vibrador sónico de LELO

Durante muchos años, una de las grandes asignaturas pendientes de la población ha sido el conocimiento profundo del cuerpo, sus posibilidades de placer y la propia intimidad. Si existe una marca que ha sabido romper tabúes en torno a la salud sexual, hablar del placer con total naturalidad y transformar la percepción de los juguetes sexuales, esa es LELO.

La firma sueca de productos eróticos se ha consolidado como la marca —en mayúsculas— que lidera el mercado gracias a una combinación ganadora: innovación en el placer, tecnología avanzada, diseño lujoso, calidad premium y una reputación intachable.

Fiel a su lema de descubrir las maravillas del propio cuerpo, LELO actualiza uno de sus superventas absolutos: SONA™ 3, el vibrador sónico que lleva el autoplacer femenino a un nuevo nivel.

SONA™ 3: vibrador de clítoris

La nueva versión de este estimulador de clítoris nace con un objetivo claro: intensificar el placer y transformar la experiencia de la masturbación. Incorpora la tecnología SenSonic™ que, sin contacto directo, transmite ondas sónicas capaces de provocar sensaciones profundas y envolventes.

A diferencia de las vibraciones tradicionales, que estimulan de forma superficial, SONA™ 3 actúa en mayor profundidad y amplía la zona de estimulación del clítoris. El resultado es una sensación más profunda que permite alcanzar orgasmos más intensos y múltiples con mayor facilidad.

Destaca también por su tacto ultrasuave, gracias a una silicona de alta calidad que cumple los más altos estándares de seguridad. Su diseño ergonómico garantiza una experiencia y sujeción cómoda.

Masajeador de clítoris Sona 3, de LELO. LELO

Nueva tecnología SmoothRise™

Diseñada para aumentar la intensidad de forma progresiva y continua, sin saltos ni picos repentinos. Esta transición equilibrada guía el placer hacia el orgasmo con mayor confort. La única misión consiste en centrarse en la satisfacción.

Máximo control sobre tu experiencia de placer

Este estimulador de clítoris ofrece 10 modos y 16 niveles de intensidad que permiten personalizar cada sensación. Desde pulsaciones silenciosas y cosquilleos suaves hasta vibraciones intensas y zumbidos potentes. Cada persona lo adapta a su propio ritmo.

Sona 3: experiencia personalizada. LELO

Compatible con LoveBridge

Es perfecto como juguete erótico a distancia para conectar con tu pareja sin importar los kilómetros. A través de la aplicación de LELO, se puede crear un chat privado y seguro, activar el control remoto dual desde cualquier lugar del mundo, jugar en tiempo real y subir la temperatura del dormitorio.

Funciones exclusivas de la app

El juguete sexual para el clítoris SONA™ 3 tiene conectividad Bluetooth, muy fácil de enlazar. Además de la función Love Bridge, la aplicación móvil incluye otros modos adicionales para descubrir nuevos caminos hacia el orgasmo:

Finish Me Off : con un patrón dinámico que te hace llegar progresivamente al clímax. La intensidad sube al 100%, baja al 20%, vuelve a aumentar y reduce al 40%, y así sucesivamente.

Out of Control: modo personalizado diseñado para alcanzar un clímax inesperado e intenso.

Nuevas formas de placer. LELO

Preguntas frecuentes sobre SONA™ 3, el masajeador de clítoris de LELO

¿Es resistente al agua?

Sí. Es 100% impermeable y sumergible, por lo que permite su uso en la ducha o la bañera.

¿Qué incluye el paquete?

El vibrador de clítoris SONA™ 3, cable de carga USB, bolsa de satén para guardarlo, tarjeta de garantía y manual de uso detallado.

¿En qué colores se puede encontrar el juguete?

En tres tonalidades: crema, morado (Cyber Purple) y violeta (Violet Dusk).

