El kit definitivo de sartenes de cerámica está de oferta: es apto para horno
Un juego de sartenes muy versátil, con una excelente relación calidad-precio y muy resistente para usar a diario
Elegir el juego de sartenes adecuado puede ser más complicado de lo que parece, sobre todo si quieres que mantenga un equilibrio entre calidad, precio y durabilidad. Al final, las sartenes son utensilios de cocina que usas casi todos los días, ya sea para hacer una tortilla rápida, saltear verduras o freír pechugas de pollo. Las sartenes y ollas sin antiadherentes tóxicos son cada vez más demandadas por la sociedad, ya que, independientemente de su material (acero inoxidable, cerámica, titanio o hierro fundido), evitar los antiadherentes artificiales hace que estos utensilios sean más duraderos, saludables y versátiles.
Este juego de 3 sartenes de cerámica incluye tres tamaños (20, 24 y 28 cm) y está diseñado para cubrir prácticamente cualquier necesidad que te pueda surgir a la hora de cocinar: desde hacer una carne hasta meterla en el horno para preparar un guiso o una quiche.
Antiadherente de cerámica que evita los químicos
Una de las principales ventajas de estas sartenes es su revestimiento de cerámica. No prescinde de todos esos químicos habituales que utilizan otros modelos antiadherentes, como PTFE, PFAS o PFOA, así que puedes cocinar con la tranquilidad de estar usando un material más saludable. Llevado a la práctica, el recubrimiento de cerámica hace de antiadherente natural, lo que te permite hacer un huevo frito o unas pechugas de pollo usando muy poco aceite, sin tener miedo a que se queden pegados.
Sartenes resistentes y fáciles de limpiar
Seguro que, si has usado esas sartenes con antiadherentes químicos, has podido comprobar cómo, poco a poco, lavado tras lavado, el material se va rompiendo y perdiendo su funcionalidad. Con este juego de sartenes no tendrás que preocuparte por eso y, además, están fabricadas para que las puedas limpiar pasando un poco de agua y una esponja suave, o para que las puedas meter directamente en el lavavajillas después de comer. La superficie lisa de cerámica ayuda a que los restos de comida se desprendan con facilidad.
Versátiles para el día a día y más allá
Lo mejor de este juego de sartenes es que son aptas para todo tipo de cocinas: inducción, vitro, gas o eléctrica. Esto es especialmente importante si sueles mudarte con frecuencia. Otro punto a favor de este juego de sartenes es que están diseñadas para distribuir el calor de forma uniforme por toda la superficie, lo que es especialmente útil si te gusta cocinar y buscas hacer platos que requieran una cocción precisa. Además, son aptas para meterlas en el horno a altas temperaturas; son capaces de aguantar hasta 450 grados de temperatura. Esto te permite empezar una receta en la vitrocerámica y acabarla en el horno sin necesidad de cambiar de recipiente.
Uno de los juegos de sartenes mejor valorados de Amazon
Además de contar con una espectacular oferta del 24% de descuento, su valoración media de 4,2 sobre 5 estrellas, después de más de 600 reseñas en Amazon, ha convertido este set de sartenes en una opción muy valorada por los más cocinillas de la plataforma gracias a su excelente relación calidad-precio, su resistencia y su versatilidad.
Preguntas frecuentes
¿El revestimiento se raya con facilidad?
El revestimiento cerámico es especialmente resistente, pero, como ocurre con cualquier sartén, conviene usar utensilios de madera o silicona y evitar estropajos abrasivos a la hora de limpiarla.
¿Para qué sirve cada tamaño de sartén?
La de 20 cm es práctica para raciones individuales o desayunos rápidos; la de 24 cm es perfecta para hacer la cantidad de comida idónea para dos personas, y la de 28 cm viene bien cuando cocinas para más personas o preparas platos más grandes.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de enero de 2026.
