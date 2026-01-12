Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

El kit definitivo de sartenes de cerámica está de oferta: es apto para horno

Un juego de sartenes muy versátil, con una excelente relación calidad-precio y muy resistente para usar a diario

Una persona metiendo la sartén en el horno.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Elegir el juego de sartenes adecuado puede ser más complicado de lo que parece, sobre todo si quieres que mantenga un equilibrio entre calidad, precio y durabilidad. Al final, las sartenes son utensilios de cocina que usas casi todos los días, ya sea para hacer una tortilla rápida, saltear verduras o freír pechugas de pollo. Las sartenes y ollas sin antiadherentes tóxicos son cada vez más demandadas por la sociedad, ya que, independientemente de su material (acero inoxidable, cerámica, titanio o hierro fundido), evitar los antiadherentes artificiales hace que estos utensilios sean más duraderos, saludables y versátiles.

Este juego de 3 sartenes de cerámica incluye tres tamaños (20, 24 y 28 cm) y está diseñado para cubrir prácticamente cualquier necesidad que te pueda surgir a la hora de cocinar: desde hacer una carne hasta meterla en el horno para preparar un guiso o una quiche.

Sartenes de cerámica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 75,99€ EN AMAZON

Antiadherente de cerámica que evita los químicos

Una de las principales ventajas de estas sartenes es su revestimiento de cerámica. No prescinde de todos esos químicos habituales que utilizan otros modelos antiadherentes, como PTFE, PFAS o PFOA, así que puedes cocinar con la tranquilidad de estar usando un material más saludable. Llevado a la práctica, el recubrimiento de cerámica hace de antiadherente natural, lo que te permite hacer un huevo frito o unas pechugas de pollo usando muy poco aceite, sin tener miedo a que se queden pegados.

Sartenes resistentes y fáciles de limpiar

Seguro que, si has usado esas sartenes con antiadherentes químicos, has podido comprobar cómo, poco a poco, lavado tras lavado, el material se va rompiendo y perdiendo su funcionalidad. Con este juego de sartenes no tendrás que preocuparte por eso y, además, están fabricadas para que las puedas limpiar pasando un poco de agua y una esponja suave, o para que las puedas meter directamente en el lavavajillas después de comer. La superficie lisa de cerámica ayuda a que los restos de comida se desprendan con facilidad.

Sartenes de cerámica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 75,99€ EN AMAZON

Versátiles para el día a día y más allá

Lo mejor de este juego de sartenes es que son aptas para todo tipo de cocinas: inducción, vitro, gas o eléctrica. Esto es especialmente importante si sueles mudarte con frecuencia. Otro punto a favor de este juego de sartenes es que están diseñadas para distribuir el calor de forma uniforme por toda la superficie, lo que es especialmente útil si te gusta cocinar y buscas hacer platos que requieran una cocción precisa. Además, son aptas para meterlas en el horno a altas temperaturas; son capaces de aguantar hasta 450 grados de temperatura. Esto te permite empezar una receta en la vitrocerámica y acabarla en el horno sin necesidad de cambiar de recipiente.

Uno de los juegos de sartenes mejor valorados de Amazon

Además de contar con una espectacular oferta del 24% de descuento, su valoración media de 4,2 sobre 5 estrellas, después de más de 600 reseñas en Amazon, ha convertido este set de sartenes en una opción muy valorada por los más cocinillas de la plataforma gracias a su excelente relación calidad-precio, su resistencia y su versatilidad.

Sartenes de cerámica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 75,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿El revestimiento se raya con facilidad?

El revestimiento cerámico es especialmente resistente, pero, como ocurre con cualquier sartén, conviene usar utensilios de madera o silicona y evitar estropajos abrasivos a la hora de limpiarla.

¿Para qué sirve cada tamaño de sartén?

La de 20 cm es práctica para raciones individuales o desayunos rápidos; la de 24 cm es perfecta para hacer la cantidad de comida idónea para dos personas, y la de 28 cm viene bien cuando cocinas para más personas o preparas platos más grandes.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pollo preparado en una sartén de hierro fundido.

5 sartenes de hierro fundido de Amazon que son top ventas por su calidad y precio

David Rodríguez Madera
Artículo de EL PAÍS Escaparate describe las sartenes de acero inoxidable con acabado profesional de 2025.

Las tres mejores sartenes de acero inoxidable con acabado profesional de 2025

Daniel Muela

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_