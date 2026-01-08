Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

El invento con calefactor con el que secar tu ropa rápido en invierno a pesar del mal tiempo

Este cubre tendederos con calefactor incluido se conecta a la corriente y se adapta al tamaño de cualquier tendedero estándar para secar la ropa de forma rápida y efectiva

Una pareja haciendo la colada en su casa.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Ir a los comentarios

Cuando llega el invierno, hay una cosa que pasa desapercibida, pero que si tienes una casa pequeña seguro que supone un gran incordio en tu día a día. Como te habrás dado cuenta, sobre todo durante estos días en los que el frío aprieta, secar la ropa se convierte en una tarea larga y tediosa que, como se te acumule un poco de colada más de la cuenta, puede parecer que no tiene final. La lluvia, la humedad y el frío intenso, sumados a la falta de espacio en casa y a la necesidad de que se seque la ropa que necesitas, son los peores aliados para que la colada pase de un mero trámite a un problema que te complica el día a día. Para conseguir que el tendedero siga siendo igual de eficiente en invierno que en verano existe una solución que hará que tengas la ropa seca en cuestión de horas, como si estuviéramos en pleno agosto.

Este cubretendederos con calefactor incluido es una funda extensible diseñada para acelerar el secado de la ropa, sin disparar el consumo eléctrico de casa y sin tener que complicarte la vida con excesivas complicaciones.

Cubretendedero sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 46€ EN AMAZON

Diseño extensible y fácil de adaptar a cualquier tendedero

Una de las principales características del cubre tendederos de Rayen es que está diseñado para ser extensible y ajustarse fácilmente a distintos tamaños de tendedero, desde 105 hasta 180 cm. Lo colocas, enchufas el calefactor eléctrico y listo para secar tu colada. Es una solución práctica para pisos pequeños y, lo mejor de todo, es que cuando no lo uses lo puedes guardar en cualquier lugar sin ocupar demasiado espacio.

Secado rápido incluso durante los días más fríos y húmedos

La principal ventaja de este producto es que reduce de forma notable el tiempo que necesita tu colada para secarse. Si sueles tender la ropa los domingos por la tarde y la recoges los lunes, es fácil que en los días más fríos y húmedos esto se pueda alargar dos o tres días para conseguir que la ropa esté completamente seca. Gracias al calefactor, que distribuye el calor de manera uniforme dentro de la funda, podrás seguir manteniendo tus rutinas para hacer la colada como si fuera un día cualquiera de primavera o verano.

Cubretendedero sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 46€ EN AMAZON

Consumo bajo y cuidado de la ropa

Aunque el calefactor se conecte a la corriente para funcionar, no hace falta tenerlo horas enchufado ni preocuparte por un gasto excesivo. El sistema está pensado para ofrecer un secado eficiente con un consumo ajustado, algo que se agradece cuando lo usas a menudo en invierno y no quieres que esto infle la factura de la luz. Además, el calor es suave, por lo que no te tienes que preocupar de que el calefactor dañe la ropa al secar prendas delicadas como un jersey de algodón o ropa de materiales delicados.

El producto más vendido de su categoría en Amazon

Ya son muchos los usuarios de Amazon que han confiado en este producto para que sus coladas no se alarguen eternamente a la hora de secarse. Con más de 2.000 unidades vendidas, una valoración media de 4,3 sobre 5 estrellas y casi 2.000 reseñas de los usuarios de la plataforma, este cubre tendedero extensible se ha convertido en uno de los productos más demandados de este invierno.

Cubretendedero sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 46€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Es difícil de instalar o necesita algún mantenimiento especial?

No, solo tienes que colocar la funda sobre el tendedero, asegurarte de ponerlo cerca de un enchufe para conectar el calefactor y ya está listo para usar, sin necesidad de herramientas ni instalaciones complicadas.

¿Sirve solo para invierno?

Aunque se ha diseñado para ser efectivo en invierno o en días de lluvia, también es útil en cualquier momento del año en el que lo puedas necesitar.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
