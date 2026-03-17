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Cataluña
ayuntamiento de barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona realojará afectados de Vallcarca en la Casa Orsola

El Síndic de la ciudad ha mediado en una situación en la que 14 personas vulnerables han aceptado el realojo

La Casa Orsola durante la protesta la víspera del primer desahucio previsto de un vecino, aplazado primero por el juez y definitivamente con la compra del edificio por parte del Ayuntamiento de Barcelona.Gianluca Battista
Clara Blanchar
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Barcelona -
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El Ayuntamiento de Barcelona realojará a vecinos que ocupan fincas municipales afectadas por el plan urbanístico del barrio de Vallcarca en la Casa Orsola, símbolo de la lucha de los alquileres que, en una solución inédita, fue comprada por el consistorio y la Fundación Habitat 3 para evitar la expulsión de sus vecinos. En el realojo ha sido clave la mediación del Síndic de les Persones (el defensor del pueblo municipal), David Bondia, que en su día también propició la solución en el desenlace de Casa Orsola.

La intervención del Síndic en el conflicto de Vallcarca, donde 30 personas que ocupan ilegalmente tres edificios municipales deben abandonarlas, comenzó hace seis meses, cuando recibió el encargo del Ayuntamiento. Lo ha explicado Bondia este martes, detallando que se trataba de los habitantes que ocupan la nave industrial ubicada en el número 3 de la calle de Farigola, y los edificios de los números 83 y 87bis de la avenida de Vallcarca.

Si la actuación de Bondia en Casa Orsola fue a iniciativa propia, ahora en Vallcarca recibió un encargo explícito del Ayuntamiento. “Se trataba de evaluar las situaciones y, en concreto, de las personas en situación de vulnerabilidad económica, social o de familias con menores”. De los 30 afectados, 28 tenían derecho a realojo en viviendas de inclusión (las otras dos eran personas que no están en situación de vulnerabilidad).

En las conversaciones ha participado también entidades como Som Barri y el Secretariado del Pueblo Gitano. “No hemos parado de hacer reuniones, en Vallcarca, en la Sindicatura, en sedes de servicios sociales y se han visitado todas las soluciones habitacionales”, ha relatado Bondia. De las 28 personas con derecho a solución habitacional alternativa en viviendas de inclusión han aceptado 14, todas en Barcelona, pero fuera de Vallcarca. “No había disponibilidad en Vallcarca”, ha precisado el Síndic. En el barrio se levantarán en el futuro viviendas públicas pero faltan años para que estén disponibles.

De las 14 citadas, seis son una pareja con cuatro hijos que irá a un piso de Casa Orsola que pertenece en un 51% a la Fundación Habitat 3; hay una familia de cinco personas (abuelos, pareja y un menor) que se realojará en el barrio de Torre Baró; y otra de tres personas (dos adultos y un menor), en el barrio Gòtic. Los que no han aceptado son una pareja con dos hijos y sus correspondientes suegros (ocho personas), otra pareja con dos hijos y dos personas de edad avanzada.

Bondia da por finalizado su trabajo y confía en que los “puentes tendidos” permitan futuros acuerdos con las 14 personas que no han aceptado el realojo.

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