El regalo que nunca falla para los más rezagados: 8 packs de calcetines térmicos que llegan antes de Reyes

Lana de merino, lana o algodón suave con diseños clásicos o divertidos son las diferentes opciones que encontrarás en esta selección de calcetines

En Navidad hay dos tipos de personas: esas que a principios de diciembre ya tienen prácticamente todos los regalos comprados, solo a la espera de ser envueltos; y después están los que se les va echando el tiempo encima y llegan a estas fechas sin tener los regalos de Reyes ni siquiera pensados. Cuando se te echa el tiempo encima y te das cuenta de que esa gran idea que se te ha ocurrido ya no llegará para el gran día, hay un clásico que casi siempre funciona y sirve para acompañar un vale que indica que habrá un futuro regalo más elaborado. Y, aunque parezca que no, este pequeño detalle es uno de esos regalos que siempre vienen bien, que se usan habitualmente y que cualquier persona agradece: un buen pack de calcetines térmicos no es un regalo espectacular, pero al final todos acabamos usándolos, ya sea en casa con el pijama de forro polar o para usar diariamente, sobre todo en estos meses de invierno.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 8 packs de calcetines que llegan antes del día de Reyes y que sacarán de más de un apuro a los más rezagados a la hora de preparar sus regalos de Navidad.

Calcetines térmicos negros para hombre y mujer

Este pack de 6 calcetines negros está pensado para usarse en el día a día. Son unos calcetines gruesos y suaves que combinan perfectamente con cualquier estilo y, además, son perfectos si pasas muchas horas fuera de casa o trabajas en lugares donde se pasa especial frío en los pies.

Calcetines térmicos de esquí

Este pack de 4 pares de calcetines lo agradecerán especialmente esos amigos o familiares que adoran los planes de esquí o snowboard. Estos calcetines son perfectos para hacer este tipo de actividades de nieve, aunque también son útiles para el día a día.

Calcetines térmicos para hombre

Este pack de 5 pares de calcetines, cada par de un color diferente está diseñado para hombres y está disponible a partir de la talla 39 hasta la 45. Además de ser muy calientes, son especialmente útiles para quienes les gusta tener los calcetines de colores diferentes para diferenciar bien cada par. El rizo interior del que están hechos hace que sean especialmente cómodos y calentitos, perfectos si sueles llevarlos muchas horas seguidas.

Calcetines térmicos para mujer

Aquí puedes encontrar un pack muy similar al anterior, con la única diferencia de que este modelo está más enfocado en mujeres. Estos calcetines son calentitos y cómodos y, además, vienen en una caja muy navideña que hace que el regalo tenga mayor presencia una vez envuelto.

Calcetines térmicos de lana merino

Este pack de 3 pares de calcetines está diseñado para esas personas a las que les encantan los calcetines de colores y los planes de invierno al aire libre. Son el regalo perfecto para esos familiares y amigos a los que les gusta el senderismo o las escapadas a la montaña.

Calcetines térmicos divertidos para mujer

Este pack de 5 pares de calcetines es una alternativa genial para las amantes de los gatitos. Además de mantener el calor, sus diseños de diferentes colores incluyen la cara de un gato diferente en cada par.

Calcetines térmicos de aguacates

Si vas a regalar calcetines a una persona a la que le encantan los modelos de colores, con un diseño sencillo y divertido a la vez, este pack de 5 pares de calcetines es perfecto.

Calcetines térmicos de lana

Esta opción más clásica es la más vendida de Amazon. Este pack de 5 pares de calcetines es perfecto para quienes valoran un diseño clásico y un material resistente como la lana. Son la opción más adecuada y elegante para utilizar en el día a día durante los fríos días de invierno.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre unos calcetines normales y unos térmicos?

Los calcetines térmicos están diseñados para conservar mejor el calor. Suelen ser más gruesos y usar materiales que ayudan a mantener la temperatura del pie.

¿Se pueden lavar en la lavadora?

Sí, lo habitual es lavarlos con agua fría o templada y evitar la secadora para que mantengan sus propiedades durante más tiempo.

