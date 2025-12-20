Las mejores películas y series para ver en familia esta Navidad en Movistar Plus+

Disfruta de la mejor parrilla televisiva durante todas las vacaciones navideñas, además de programas especiales, documentales interesantes y otros contenidos

Entre la gran cantidad de reuniones familiares, con amigos y quedadas del amigo invisible siempre hay huecos en todo el periodo navideño para disfrutar con los seres queridos (o en soledad) de la mejor programación posible en el universo streaming. Entre las plataformas más populares de este tipo de contenido televisivo, se encuentra Movistar Plus+. Y es que en esta Navidad han tirado la casa por la ventana y han puesto a disposición de sus usuarios (y de todos aquellos que deseen suscribirse) una generosa parrilla de contenidos de Navidad: tanto películas como series y mucho más. Todo ello al mismo precio de siempre, 9,99 euros al mes, para disfrutar en el sofá y con una manta de todos los géneros y del entretenimiento más divertido que uno se pueda llegar a imaginar.

La parrilla televisiva más completa por Navidad está en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Dial 15, el canal por antonomasia de la Navidad en Movistar Plus+

Si te estás preguntando donde poder ver de un simple vistazo toda la programación completa acerca de la Navidad en Movistar Plus+, no te preocupes porque está al alcance de la mano. Solo hay que sintonizar el Dial 15 de la plataforma en el que tienen cabida hasta un centenar de películas, programas especiales y conciertos con los que acertar seguro en cualquier momento del día. ¿Quién quiere volver a ver Ben-Hur en la televisión tradicional cuando tiene esta gran cantidad de oferta televisiva?

El mejor cine de Navidad está en Movistar Plus+

Tanto los grandes títulos cinematográficos que nunca pasan de moda (como Polar Express, Gremlins, El Grinch, Un padre en apuros o la mítica saga de Solo en casa, por citar solo algunos ejemplos) como aquellas referencias que amenizan cualquier tarde en torno a unas buenas palomitas en familia (Buffalo Kids, la saga de los Juegos del Hambre, Jumanji, Regreso al futuro o Cazafantasmas: Imperio Helado o Paddington: aventura en la selva, entre otros films).

'Los Muértimer', una película que se puede ver en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Los especiales navideños nunca fallan en Movistar Plus+

El humorista Leo Harlem tiene mucho que decir en su formato de entretenimiento con una gala para amenizar la Nochebuena mediante una selección de los mejores chistes posibles con el formato Hasta luego, Leo. En él, se podrá disfrutar, pues, de una revisión de los mejores monólogos de su extensa y nutrida carrera. Además, y también el día 24 de diciembre, el público de Movistar Plus+ podrá visionar Ni tan mal: Leo Harlem, en donde Leo compartirá anécdotas, recuerdos y reflexiones sobre su carrera sus amigos aportarán testimonios de primera mano.

¿Qué otros contenidos estarán disponibles durante la Navidad?

Los fanáticos de series como Chosen estarán de enhorabuena: se va a estrenar la temporada 5. Además, el 20 de diciembre verá la luz al completo Doce citas antes de Navidad, una coproducción de género cómico y romántico sobre segundas oportunidades. ¡Un auténtico clásico de estas fechas tan especiales! Por si fuera poco, habrá un buen nutrido número de documentales interesantes y programas de música con protagonistas de la talla de Dua Lipa, Elton John o Andrea Bocelli, con la que poner la mejor banda sonora a las celebraciones de Navidad.

‘Una noche con Dua Lipa‘, de estreno en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Preguntas frecuentes sobre Movistar Plus+ en Navidad

¿Sigue habiendo eventos deportivos de fútbol del máximo nivel en Navidad?

Así es. Cualquier usuario de Movistar Plus+ podrá ver, este sábado 20 de diciembre, el enfrentamiento en la liga doméstica entre el Real Madrid y el Sevilla. Además del duelo, por ejemplo, en el que se medirán el Espanyol y el Barcelona el próximo 3 de enero.

¿Se puede suscribirse de manera anual a Movistar Plus+?

En efecto. Si se hace así, cualquier persona se ahorra dos meses de suscripción mensual.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de diciembre de 2025.

