Un regalo práctico y elegante para estas Navidades: reloj analógico Boss con un 26% de descuento

Reloj analógico de la colección 'Pilot Vintage' de Boss, con un 26% de descuento.

Sorprende a tu novio, padre o hermano con este reloj analógico con correa de cuero en color marrón

Si todavía no sabes qué regalarle a tu novio, padre o hermano estas Navidades, el regalo que nunca falla es un reloj. ¿Por qué regalar un reloj? Básicamente se trata de un accesorio imprescindible del día a día, ya que, aunque tengamos el móvil a mano en todo momento, las personas que están acostumbradas a llevarlo, siguen necesitando consultar la hora en su muñeca. Además, no solo es práctico y útil, sino que es un accesorio ideal para dar ese toque de elegancia a cualquier outfit.

El problema que suele haber con los relojes es que su coste es bastante elevado. Pero para eso estamos nosotros, para ayudarte a encontrar la mejor oferta. Desde EL PAÍS Escaparate hemos encontrado este de la marca Boss, que actualmente está rebajado a un precio accesible.

Reloj analógico de cuarzo para Hombre de la colección Pilot Vintage de Boss. Cortesía de Amazon

Reloj analógico de la colección ‘Pilot Vintage’ de Boss

Los relojes Boss tienen un diseño atrevido y contemporáneo para ir siempre a la última moda. Asimismo, están confeccionados con materiales de primera calidad y todos sus modelos transmiten una elegante sofisticación que conecta armoniosamente un estilo clásico, moderno y deportivo.

El punto fuerte de este reloj es su correa: es sencilla y fina y está diseñada en cuero de color marrón claro. Le dará un toque refinado a sus looks y podrá lucirlo con elegancia en su muñeca.

Correa de cuero en color marrón claro. Cortesía de Amazon

Esfera en color azul con efecto de rayo de sol

También destaca por el diseño de la esfera en color azul con efecto de rayo de sol. Su mecanismo funciona a través de un movimiento de cuarzo de tres manecillas que marcan las horas, minutos y segundos. Estas son plateadas, a excepción de la que marca los segundos, que se distingue por su flecha de color rojo.

Asimismo, en una pequeña ventana situada sobre las tres en punto, también indica la fecha actual, concretamente el número y día de la semana.

Resistente al agua para poder usarlo en la piscina

Cuenta con una resistencia de hasta 50 metros bajo el agua (5 ATM), por lo que se puede utilizar en la ducha o para nadar sin problema. No obstante, no es apto para bucear en aguas profundas, en ese caso deberás buscar otra opción con más resistencia acuática.

Esfera en color azul con efecto de rayo de sol. Cortesía de Amazon

El 73% de los usuarios lo valoran con 5 estrellas

Entre sus compradores, abundan las buenas reseñas. Cuenta con una media de 4.4 estrellas sobre 5 y el 73% de los usuarios le han otorgado la máxima puntuación. Estas son algunas de sus opiniones:

“Fue para un regalo, pero llegué a verlo cuando lo entregué y la verdad es que me encantó el reloj, la presentación, etc. Excelente compra”.

“Me encanta, modelo guapísimo y elegante. El olor a cuero aún le dura, es precioso y me lo han dicho por ahí. Sin duda es el más bonito y elegante que tengo, llevaba mucho tiempo detrás de él y aproveché una oferta. Estoy encantado, lo suelo usar para ocasiones especiales”.

“Es tal como en la foto, muy bonito y de excelente calidad”.

Viene en un estuche idóneo para regalar. Cortesía de Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de diciembre de 2025.

