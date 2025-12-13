Ir al contenido
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

5 chaquetas tipo Barbour para mujer perfectas para regalar estas Navidades

Tendencia esta temporada, estos modelos son versátiles, clásicos y duraderos. Lo mejor: combinan con todo

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre chaquetas tipo Barbour para mujer, perfectas como regalo de Navidad.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Ir a los comentarios

Elegir un regalo navideño siempre mezcla emoción y nervios por acertar. Cuando se trata de sorprender a una mujer, la moda suele ser una apuesta segura: desde unas zapatillas hasta un abrigo, casi nunca falla. Este año, hay un claro favorito: la chaqueta tipo Barbour.

Tendencia esta temporada (resurgen cada año), la chaqueta tipo Barbour es, estilísticamente, como unos vaqueros Levi’s en el armario: diseño, atemporalidad y versatilidad en una sola prenda. Pensadas originalmente para proteger de la lluvia y el viento en entornos rurales, estas parkas enceradas se han convertido en todo un icono de estilo. Una pieza clásica, para toda la vida.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado cinco modelos para mujer que son un éxito asegurado y llegan antes de Navidad. Prendas todoterreno que funcionan con cualquier estilo y que encajan igual de bien en una escapada al campo como en la rutina de una ciudad.

De Springfield

Las marcas no han tardado en sacar sus propias versiones y esta opción de Springfield combina comodidad y elegancia en una sola prenda. Incorpora un cuello de pana en marrón chocolate, maxi bolsillos funcionales y mangas raglán con acabado encerado que aportan impermeabilidad.

30% de descuento, ahorra 24 euros.

Esta chaqueta tipo Barbour para mujer es perfecta para invierno.
COMPRA POR 55,99€ EN AMAZON

Ideal para los que buscan un diseño fiel al original

Una elección atemporal y sencilla que encaja con todos los estilos. Practicidad, durabilidad y calidad son sus tres pilares. Está confeccionada en algodón encerado e incluye cuello camisero de pana, bolsillos frontales y cierre de botones. Disponible en azul marino, verde oliva y marrón: perfecta para satisfacer distintos gustos.

Esta chaqueta tipo Barbour para mujer combina versatilidad, calidad y durabilidad.
COMPRA POR 93,45€ EN AMAZON

Opción asequible

“Cumple las tres b, bueno, bonito y barato”, asegura una compradora que le otorga la máxima puntuación. Este modelo cuenta con tejido resistente al agua y diseño cortavientos, ideal para el invierno. Incorpora capucha interior desmontable, cintura regulable y cuatro bolsillos delanteros. Se puede encontrar en verde oliva, negro o estampado de camuflaje.

57% de descuento, ahorra 45,46 euros.

Esta chaqueta tipo Barbour para mujer es tendencia este 2025.
COMPRA POR 34,44€ EN AMAZON

Disponibilidad de colores

Con una estructura más entallada, ofrece calidad y durabilidad. Su exterior, de algodón encerado, protege de la lluvia; el interior, con forro de cuadros escoceses, aporta un toque sofisticado. Incluye cuello de pana, bolsillos interiores y exteriores, cierre de cremallera y botones, y una abertura trasera con botones. Disponible en cuatro tonalidades: marrón, azul marino, verde oliva y rojo.

Esta chaqueta tipo Barbour para mujer triunfa entre las expertas de moda.
COMPRA POR 138,90€ EN AMAZON

Con detalles diferenciales

Este modelo destaca por sus detalles ajustables en la espalda, que añaden un toque distintivo, y por su acabado ligeramente más largo en la parte trasera. Confeccionada en algodón 100% encerado, garantiza impermeabilidad. También incorpora cuello de pana, múltiples bolsillos y cierre de cremallera con botones. ¿En qué colores se puede adquirir? Negro, verde oliva y marrón.

Esta chaqueta tipo Barbour para mujer arrasa en Amazon.
COMPRA POR 141,95€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre chaquetas tipo Barbour para mujer

¿Qué es una chaqueta tipo Barbour?

Inspiradas en el diseño británico tradicional, son prendas enceradas resistentes a la lluvia y el viento, con elementos icónicos como cuellos de pana, bolsillos amplios y cierres de cremallera con solapa.

¿Cómo combinar una chaqueta tipo Barbour para mujer?

Su versatilidad es una de sus mayores virtudes. Funciona igual de bien con vestidos, medias térmicas y botas de agua, como con vaqueros, jersey de punto y botines con estilo Chelsea.

¿Es un acierto para regalar en Navidad?

Sin duda. Una chaqueta tipo Barbour para mujer es un regalo duradero, combinable y con mucho estilo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
