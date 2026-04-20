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Belleza

Efecto buena cara al instante: la crema facial coreana ideal para esta primavera

Hidrata, ilumina y se absorbe con rapidez, lo que la hace perfecta para el uso diario

Los resultados se aprecian desde el primer uso.GETTY IMAGES
Laura Paz Chavarría
Laura Paz Chavarría
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Al igual que aligeramos el armario con la llegada de la primavera, también optamos por productos de belleza más livianos para la piel. En el caso de las cremas faciales, la base de toda rutina de skincare, elegir la opción adecuada marcará la diferencia en el aspecto del rostro.

Son necesarios productos muy hidratantes, pero, sobre todo, con una textura fluida para evitar brillos y sensación de pesadez en los días más cálidos. Esta crema, que cuenta con el sello del k-beauty, hidrata, ilumina y logra un efecto de buena cara. Se trata de la crema facial APLB: sus resultados se pueden apreciar desde el primer uso, algo que la convierte en uno de los productos favoritos entre quienes lo han probado.

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Fórmula para una buena piel

La clave del éxito de todos los productos coreanos está en su fórmula. En este caso, combina aglutatión y niacinamida, dos activos que ayudan a unificar el tono, iluminar y dar uniformidad al cutis. Gracias a esto, la piel se queda con un buen aspecto al instante: “El producto más efectivo que ha funcionado para mi rostro”, señala una usuaria en Amazon.

Otros ingredientes responsables de ese glow son la centella asiática y adenosina, que ayudan a reforzar la barrera cutánea, a mejorar la elasticidad y a suavizar líneas de expresión. Quienes han usado este producto aseguran que los resultados en su piel son visibles: “Me encanta el producto hasta ahora, empiezo a usarlo unos días y ahora puedo sentir que rejuvenece muy bien la piel. La piel también se ve fresca”.

Crema de uso diario

Los productos de texturas suaves son los grandes aliados en esta temporada. Por eso, esta crema facial APLB es ideal para el día a día: es como una loción, por lo que es ligera y no deja una sensación pegajosa en el rostro. De esta forma, es la opción perfecta para ponerla debajo del maquillaje porque se absorbe de inmediato y se integra con facilidad con otros productos, no produciendo efecto borrador.

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Apta para todo tipo de pieles

Otro de los motivos por los que los usuarios adoran esta crema facial es que está formulada para todo tipo de pieles. Además, al no contener parabenos, silicona ni fragancia, las personas con el cutis sensible o reactivo también pueden incorporarla en sus rutinas de cuidado.

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