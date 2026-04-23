Una página web china pone a la venta información médica de 500.000 voluntarios de una base de datos del Reino Unido

La información de UK Biobank, fuente fundamental en miles de investigaciones, fue retirada de la red a las pocas horas

Los datos médicos, tanto genéticos como fisiológicos o de hábitos de salud, de medio millón de voluntarios recopilados por UK Biobank fueron puestos a la venta durante varias horas, antes de ser retirados, por una página web china asociada al gigante de comercio en red Alibaba.

“UK Biobank informó al Gobierno [el pasado lunes] de que sus datos habían sido puestos a la venta por varios particulares a través de las plataformas de comercio en red de Alibaba en China”, anunció esta semana a la Cámara de los Comunes británica el ministro de Comunicaciones, Cultura y Deportes, Ian Murray.

UK Biobank, un organismo independiente que funciona con financiación privada y pública, registra minuciosamente desde 2006 los datos médicos de medio millón de voluntarios, con edades comprendidas entre los 40 y los 69 años cuando se incorporaron al estudio.

La información obtenida de los participantes voluntarios es muy completa, e incluye datos de imagen, biomarcadores, datos genéticos, historiales médicos, respuestas de cuestionarios, medidas corporales, así como datos demográficos, del entorno ambiental del participante o de su estilo de vida.

Investigadores de todo el mundo pueden acceder a la información de UK Biobank a través de un riguroso proceso de petición. Desde que se comenzó a permitir este acceso, en 2012, más de 18.000 papers (artículos de investigación científica, en la terminología del campo) con información procedente de esta base de datos han sido publicados tras una revisión de pares.

Según ha informado UK Biobank, la información que fue puesta a la venta en internet había sido proporcionada a tres instituciones académicas, antes de que acabara en las plataformas de Alibaba. La empresa, en colaboración con los gobiernos chino y británico, actuó de inmediato para retirar los datos de la red.

La base de datos asegura que los datos filtrados no contenían la identificación personal de ninguno de los voluntarios, como hubieran podido ser sus nombres, direcciones o números de teléfono.

El Gobierno británico asegura estar convencido de que, durante las horas en que los datos estuvieron en línea, ningún comprador los adquirió.

Críticas a la seguridad

Los mensajes de tranquilidad emitidos por el propio banco de datos por el Gobierno británico no han logrado convencer a muchos académicos y expertos que ya habían expresado su preocupación ante los numerosos incidentes de ciberseguridad que ha sufrido últimamente UK Biobank.

“Es el episodio número 198 en el que datos de Biobank han sido expuestos en la red desde el pasado verano. No es solo que su información se ponga a la venta, sino que permanece además al alcance de quien quiera descargarla hoy mismo. Los investigadores, en el pasado, han subido a la red de modo repetido y accidental bases de datos a plataformas de código compartido, y muchos de esos archivos han sido luego replicados por todo internet”, ha denunciado Luc Rocher, profesor asociado del Oxford Internet Institute a través de la página Science Media Centre Rapid Reaction.

UK Biobank ha explicado, a través de un portavoz, que los investigadores que acceden a sus datos están obligados a trabajar en “plataformas seguras basadas en la nube en el Reino Unido, para dar prioridad a la seguridad de la información”.

Sin embargo, el Gobierno ha pedido al banco de datos que suspenda temporalmente su acceso a los investigadores hasta dar con una solución técnica que evite en el futuro un incidente similar.

“Nos han asegurado que la fundación realizará de inmediato una revisión de sus barreras de seguridad para acceder a sus datos. En el corto plazo, suspenderá las descargas de su plataforma. Hasta que exista un nuevo sistema que controle esas descargas a investigadores con aprobación previa”, ha asegurado Murray en el Parlamento británico.