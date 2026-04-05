El accesorio de belleza que no sabías que necesitabas: esta mascarilla de silicona sujeta tu ‘sheet mask’

Las mascarillas faciales son un imprescindible en la rutina de 'skicare'.

Es reutilizable y potencia los beneficios de los productos que aplicamos en el rostro

La rutina de skincare es más que un ritual de cuidado de nuestra piel, también se ha convertido en ese momento de desconexión para relajarnos y mimarnos un poco. Y aquí es donde las mascarillas faciales cobran protagonismo.

Las hay en gel, en crema, de arcilla o en formato sheet mask. Cada una de ellas cumple con una función concreta, ya sea hidratar, descongestionar poros o dar luminosidad. Y es que, por sí solas, funcionan bastante bien, pero existe un accesorio beauty que ayuda a potenciar sus beneficios: las mascarillas de silicona reutilizables. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate te recomendamos este pack de dos para que puedas sacarle el máximo provecho a tu skincare. ¿Por qué deberías incorporarla en tu rutina? Te lo explicamos.

Maximiza los beneficios del producto que aplicamos en el rostro. Cortesía de Amazon

Cuidado facial al máximo

Se trata de una cubierta de silicona ultrafina que se coloca sobre el rostro, una vez hemos aplicado un gel, una crema o una sheet mask. Es decir, no contiene activos por sí misma: lo que hace es sellar y potenciar las propiedades de los productos.

Está hecha de un material suave y liso que deja una sensación agradable en la piel. Además, se ajusta con facilidad al rostro y, gracias a sus bandas laterales que se enganchan en las orejas, evita que los productos se deslicen o derramen. De esta forma, la piel los absorbe en profundidad y se consiguen mejores resultados. No es de extrañar que esta mascarilla esté generando tanto interés en TikTok.

¿Con qué se puede usar?

Con una sheet mask : cuando utilizamos una mascarilla de un solo uso, siempre debemos tener cuidado porque no terminan de adherirse bien al rostro. En este caso, la mascarilla de silicona evita que se deslice, garantizando mayor comodidad, y consigue que sus ingredientes actúen mejor.

Con productos en crema o en gel : una vez aplicado el producto, colocamos encima la mascarilla de silicona y dejamos que actúe el tiempo necesario. Así, se crea una barrera en la piel que previene la pérdida de humedad y maximiza los beneficios del tratamiento que estemos empleando.

Con : para la zona de la ojera o para prevenir las arrugas, estos parches se han vuelto muy populares. Hay quien los usa durante toda la noche, por lo que este tipo de mascarillas pueden ser de gran ayuda para mantenerlos en su sitio y conseguir mejores resultados. parches de silicona : para la zona de la ojera o para prevenir las arrugas, estos parches se han vuelto muy populares. Hay quien los usa durante toda la noche, por lo que este tipo de mascarillas pueden ser de gran ayuda para mantenerlos en su sitio y conseguir mejores resultados.

Cuenta con un diseño 3D, por lo que se ajusta bien al rostro. Cortesía de Amazon

Reutilizable y sostenible

Las mascarillas se han convertido en un imprescindible dentro del mundo skincare. De hecho, las sheet mask son las grandes favoritas por su textura, por su diseño y los beneficios que ofrecen. Pero lo cierto es que no son sostenibles. Por eso, esta mascarilla de silicona se presenta como una gran alternativa porque es reutilizable.

Después de usarla, solo tienes que lavarla con agua tibia y un jabón suave. Asegúrate de dejarla secar bien antes de guardarla, ya que la humedad puede deteriorar el material. Conviene dejarla en un lugar seco y limpio, pero también se puede guardar en la nevera para lograr un efecto calmante y refrescante la próxima vez que la utilices.

Es la alternativa ideal a las mascarillas de un solo uso. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre estas mascarillas

¿Puedo usar esta mascarilla en la ducha?

Sí. Puedes aplicar tu crema favorita y dejarla actuar durante la ducha, pero también puedes utilizarla para una sauna facial: solo tienes que colocar la mascarilla, sin ningún producto, para lograr un efecto oclusivo con el vapor.

¿Puedo ponérmela con brumas o productos muy líquidos?

Sí, pero no es lo ideal. Funciona mejor con texturas más densas.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de abril de 2026.

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