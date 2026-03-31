Color profesional sin amoníaco: el tinte que deja tu melena brillante y sana desde el primer uso

Disponible en 34 tonos y con una fórmula rica en ingredientes naturales, es el mejor valorado por la OCU

Ya sea por un cambio de look, por probar nuevos estilos o para cubrir canas, cada vez más personas se animan a teñirse en casa. En ese contexto, los tintes de pelo se han convertido en grandes aliados. Entre ellos, hay uno que se ha consolidado como favorito.

Hablamos de Naturtint, marca de coloración capilar permanente de Phergal Laboratorios, que cuenta con el mejor tinte para el cabello según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Su gama destaca por ser la primera a nivel nacional en obtener el certificado Biobased, gracias a su compromiso con ingredientes de origen biológico, sostenibles y renovables.

¿Por qué tiene tanto éxito? Entre los motivos de su fama destacan su cobertura completa y su fórmula natural, que nutre durante el proceso de coloración y protege la salud capilar. Además, no resulta agresivo con la melena gracias a su composición sin amoníaco.

Tinte sin amoníaco Naturtint. NATURTINT

Naturtint: coloración capilar suave en formato gel

Este tinte permanente en gel deja el cabello hidratado, brillante y con un color intenso y duradero. El resultado: un acabado natural con aspecto saludable. Además, su formulación sin amoníaco respeta el cuero cabelludo y no irrita o reseca.

Resultados clínicamente probados

Bajo control dermatológico y evaluación instrumental (estudio EfI2015-001), se han obtenido los siguientes resultados:

Repara el cabello en un 80% .

Aporta vitalidad al pelo en un 80% .

Mantiene la duración del color en un 80% .

Mejora el aspecto saludable en un 83% .

Aumenta la intensidad del color en un 90% .

Logra una cobertura del cabello blanco al 100%.

Melena brillante, natural y saludable. NATURTINT

Tinte sin amoníaco: los ingredientes detrás de su fórmula

Con un 92% de ingredientes de origen natural, su fórmula incorpora los siguientes activos:

Ácido oleico de oliva, un aceite orgánico esencial que proporciona fuerza y vitalidad desde la raíz hasta las puntas; Aceite de semillas Meadowfoam, encargado de devolver la elasticidad y evitar la pérdida de hidratación; Derivado de Soja, para reforzar, proteger y aportar sensación de confort; y Revelador del color, formulado con emulsiones orgánicas que garantizan la ausencia de impurezas y mejoran la compatibilidad con la piel.

Disponibilidad de tonos

Negro ébano, castaño natural, rubio miel o rojo radiante intenso: la variedad es uno de los puntos fuertes de esta coloración capilar. Está disponible en 34 tonos diferentes que se adaptan a cada tipo de melena. Entre ellos, el 5N Castaño Claro lidera el ranking entre los tintes más vendidos del mercado.

Disponible en 34 tonos. NATURTINT Disponible en 34 tonos. NATURTINT Disponible en 34 tonos. NATURTINT Disponible en 34 tonos. NATURTINT Disponible en 34 tonos. NATURTINT Disponible en 34 tonos. NATURTINT Disponible en 34 tonos. NATURTINT

La composición de la mascarilla

Este producto también incluye un tratamiento exclusivo en formato mascarilla multicuidado que optimiza el proceso de coloración y prolonga su duración hasta un 20%.

¿Cómo es su fórmula? Con un 99% de ingredientes naturales, combina Quinoa, que contiene los ocho aminoácidos esenciales para aportar más color y brillo; Proteínas de Baobab, con propiedades revitalizantes; Manteca de Karité, capaz de nutrir, calmar y reducir el encrespamiento; y Cardo Mariano, alternativa natural a las siliconas que proporciona brillo y suavidad.

Método de uso

Se caracteriza por un proceso sencillo que incluye todo lo necesario para teñirse el cabello desde casa y sin complicaciones. El kit incluye el tinte, la crema reveladora y la mascarilla. Para obtener los mejores resultados, hay que seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, ponerse los guantes, mezclar el colorante con la crema y agitar durante dos minutos. Aplicar de manera homogénea el tinte desde la raíz hasta las puntas. Una vez hecho, dejar actuar entre 30 a 40 minutos. Aclarar con abundante agua hasta que salga transparente. Para terminar, aplicar la mascarilla y volver a aclarar el cabello.

Preguntas frecuentes sobre el tinte sin amoníaco de Naturtint

¿Contiene sulfatos, siliconas o parabenos?

No. Su fórmula sigue una filosofía respetuosa con la salud capilar.

¿Tiene descuento?

Sí. Actualmente cuenta con un 10% de descuento por tiempo limitado.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de marzo de 2026.

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