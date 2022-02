2

Este es el relato de Dhesi, una congoleña de 17 años que vive con sus padres en uno de los campos de desplazados de la provincia de Ituri, al noreste del país: “Una noche, sobre las ocho, estaba volviendo a casa del mercado. Como se había hecho tarde, tomé un atajo. En mitad del sendero me encontré con un hombre muy alto y muy fuerte que, sin decirme nada, me empujó, me golpeó y dejó que me cayera al suelo. No pude hacer nada. Al pasar delante de la iglesia, se lo conté todo a una mujer y me recomendó que fuera al hospital, cosa que hice. Ya no pienso nunca en aquello, y ya no estoy triste por lo que pasó. Lo único que me preocupa es casarme y tener hijos”.