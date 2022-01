Las vueltas al mundo más disparatadas de la historia

Dar la vuelta al mundo ha sido siempre el sueño recurrente de cualquier viajero. Circunvalar el globo es el epítome de la aventura, el galardón máximo con el que puede soñar cualquier alma inquieta a la que se le quedan pequeñas las costuras de su lugar natal. Desde aquella épica y trágica primera vuelta al mundo de los 18 tripulantes de la expedición Magallanes que lograron regresar en la nao Victoria con Elcano, el ser humano ha tratado de darle una vuelta al planeta en todo tipo de medios de transporte y por las más disparatas ideas o razones. De todas, me quedo con la de Jerrie Mock, una ama de casa de Ohio que, en 1964 y al nada épico grito de “¡Si no salgo de esta casa, me vuelvo loca!”, agarró una avioneta Cessna y se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al planeta en solitario. ¡Muy fan de la señora Mock!