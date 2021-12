La Palma: el libro que demuestra que son más fuertes que el volcán

Basta ver las imágenes del fotógrafo palmero Abián San Gil que ilustran el libro para comprobarlo. Los casi 90 días que ha estado escupiendo lava y gases el Cumbre Vieja han dado imágenes soberbias, siempre y cuando —obvio— el ojo que hay detrás del objetivo tenga la sensibilidad de captarlas. Por fortuna, ese es el caso de Abián. El corazón trazado por alguien sobre la lava que mancha un patio, los colores vivos del parchís (amarillo, rojos, azules) de las casas palmeras en contraste con el polvo negro que casi las sepulta, la furia de los piroclastos saliendo del cono mientras iluminan la noche isleña, el abrazo de consuelo entre dos vecinos que lo han perdido todo, el columpio oxidado y solitario sobre un manto negro de cenizas o cientos de zapatos sobre las sillas de un polideportivo donados —imagino— para calzar a los que tuvieron que salir de sus casas sin recoger nada. Son fotos conmovedoras que impactan en el corazón por lo que representan y porque nos recuerdan que este fenómeno de la naturaleza y sus consecuencias están ocurriendo ahora mismo y no en una remota isla asiática, sino en una de las nuestras.

Más fuertes que el volcán. La Palma es un trabajo coral hecho con premura sobre algo que está pasando gracias a las fotos de San Gil y los textos de Elsa López, Ander Izagirre, Gabi Martínez y María Sánchez. Y prólogo del cocinero y premio Príncipe de Asturias de la Concordia José Andrés. “La Palma sigue todavía ahora cargada de incógnitas que ni la ciencia es capaz de traducir a tiempo. Nadie sabe decirnos cómo será mañana. Pero sé que gracias a todos estos palmeros que he conocido, y a los muchos más que sé que están ahí, este volcán no tendrá la última palabra. Los palmeros la tendrán. Este libro es parte de esa nueva esperanza. Ese grito de futuro que seguro podrá escucharse no muy lejos de los caminos y calles hoy todavía repletas de solidaridad”, escribe el cocinero asturiano nacionalizado estadounidense en ese preámbulo.

El texto central de Elsa López, catedrática de Filosofía y embajadora de buena voluntad de la reserva de la biosfera isla de La Palma ante la Unesco, es una delicia que rezuma cercanía y tristeza desde la mirada de alguien que ha vivido la erupción en primera persona y sintió desde el día en que los “cuervos abandonaron la altura del Roque de los Muchachos y bajaron al barranco de la Briesta” que algo terrible venía a robarles el alma: “Y cuando ese día llegó y el fuego y la lava estallaron sobre nuestras cabezas, cambió el mundo y, a partir de ese momento, vivimos pendientes del recorrido de los ríos de lava, de las nubes oscuras, del rugido terrible de las explosiones, del dolor de aquellos que han perdido sus casas, sus tierras, el ganado y cada uno de los objetos que contenía sus recuerdos y su memoria”.

Un libro que recomiendo vivamente. Por su belleza, por su lirismo, por cómo transmite la herida abierta en el corazón de los palmeros. Y porque, además, los beneficios de su venta irán directamente al Cabildo de La Palma para ayuda a los afectados por el volcán.

Y una apostilla personal: la erupción ha afectado a una pequeña porción del sur de la isla. La Palma sigue siendo esa isla bonita de los folletos. Sigue abierta a los visitantes. Sus senderos, sus casas rurales, sus playas, su Caldera de Taburiente, su gente, su gastronomía, su cultura y su artesanía siguen tan vivas como antes del 19 de septiembre. Y los palmeros están deseosos de que vuelvan los turistas. Es la mejor manera que tenemos de ayudarles. Como dijo Mariano Zapata, presidente del Cabildo de La Palma, en la presentación del libro: “Sanar la herida económica y social que el volcán deja en la isla será una tarea ardua, pero para la que los palmeros sabremos estar a la altura… porque juntos somos #MasFuertesQueElVolcán”.

Más fuertes que el volcán. La Palma, Geoplaneta 2021, 160 páginas, 28 x 28 cm. 25 euros.