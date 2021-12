27

Filipinas. 2020

Marawi City, Lanao del Sur, Filipinas. Aisah Mascara, ex residente de Ground Zero, se queda con sus padres cerca del refugio temporal Sagonsongan en la ciudad de Marawi. Ella está entre cientos de desplazados por el conflicto de 2017 que buscan atención médica en clínicas comunitarias y misiones médicas como su principal acceso a un sistema de salud regular.

"Mi nombre es Aisah Mascara. Cumpliré 24 este año. Vivo en Sagonsongan. El nombre de mi hijo es Alnor Zainodin. Él es el primero. Hoy fui a un chequeo en el Ayuntamiento, porque está enfermo: tiene fiebre, secreción nasal y tos. No pude dormir durante los últimos dos días. Llora toda la noche. Y no tengo medicamentos. Mi esposo es de Ground Zero, pero su casa ha sido destruida por lo que no podemos vivir allí".