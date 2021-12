1

La historia del pequeño Omar surgió a partir de esta imagen. No hubo un guion premeditado, ni una estructura narrativa; me dejé llevar por un impulso emotivo, ignorando el camino que iba a seguir o el final que me esperaba. Cada imagen dibujada me indicaba la siguiente hasta establecer unas 230 ilustraciones que se encadenaron de forma secuencial y que, unidas a la canción 'Reality cuts me like a knife' de Faada Freddy, conformarían un video en apoyo de SOS Méditerranée France. Durante el proceso creativo transitaron un sin fin de interrogantes y aforismos, como los que siguen a continuación.