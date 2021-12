24

Un momento dulce1. Guirnalda de pompones de H&M Home. 12,99 euros. 2. Tela Suffolk, de Ian Mankin para Gancedo. 53,50 euros el metro. 3. Muñecos de goma con ropa de We Are Gommu. 82 euros cada muñeco y 32 euros cada conjunto. 4. Jersey de jacquard de Alas de Rayas. 55 euros. 5. Máquina de bolas de chicle de Tevas & Co. 6,99 euros. 6. Calcetines de Wander & Wonder. 13 euros. 7. Cajas desmontables y apilables de Primark. 4 euros la unidad. 8. Botines con goma rosa de Blundstone. 127 euros. 9. Cámara de fotos de My First. 79,90 euros. 10. Alfombra de Ikea. 39 euros.