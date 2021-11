8

La milpa o maíz es el alimento básico en el menú diario de los guatemaltecos. En las zonas rurales del país centroamericano es la primera fuente de alimento e ingresos. El paso de ambos ciclones destruyó la mayoría de los cultivos de los humildes agricultores de la zona. Anselmo Ramírez (70 años) se reconoce derrotado: "Yo ya no tengo fuerza en el cuerpo para trabajar más. Pero me da vergüenza no tener qué darles de comer”. La resiliencia de este pueblo no es opcional.